Введение обязательного ОСГОП для такси: как изменится стоимость поездок

Новый полис для такси: что ждёт пассажиров с 1 сентября?

С 1 сентября вступают в силу требования об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) для такси. Пассажиры будут платить за новый вид страхования всего 52 копейки за поездку, а полис для таксистов обойдётся в среднем от 2,5 до 3,5 тысяч рублей в год, согласно расчётам Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova, PDM

Установленные Центральным банком РФ тарифы позволяют варьировать стоимость полиса от 1,3 до 5,4 тысяч рублей в зависимости от рисков, связанных с конкретным перевозчиком.

Президент ВСС и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев подчеркнул, что на фоне месячного дохода водителей, который может достигать 260 тысяч рублей, затраты на полис не будут существенными.

Новый закон обязывает всех таксистов России оформить полис ОСГОП, который обеспечит возмещение до 2 миллионов рублей в случае ущерба жизни и здоровью пассажиров, что значительно превышает выплаты по ОСАГО.

Отсутствие полиса или данных о нём в региональном реестре повлечёт за собой приостановку разрешения на перевозку, а спустя 30 дней — его аннулирование.

Уточнения

Автострахование (также - моторное страхование) — вид страховой защиты, который призван защищать имущественные интересы застрахованных, связанные с затратами на восстановление транспортного средства после аварии, поломки или покупку нового автомобиля после угона или хищения, возмещением ущерба, нанесённого третьим лицам при эксплуатации автомобиля.

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

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