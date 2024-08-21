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Суд в Санкт-Петербурге обязал страховую компанию выплатить 80 тысяч рублей за сбитого лося на Витебском шоссе

Сбитый лось обошёлся страховой компании в 80 тысяч рублей
1:23
Страхование

В Санкт-Петербурге суд обязал страховую компанию выплатить компенсацию в размере 80 тысяч рублей за лося, которого сбил водитель микроавтобуса на Витебском шоссе. Иск был подан природоохранным прокурором.

Сбитый лось обошёлся страховой компании в 80 тысяч рублей
Фото: images.nbii.gov by Джон Дж. Мозессо, PDM

Инцидент произошёл в сентябре 2023 года на Витебском проспекте, когда молодая лосиха внезапно выбежала на дорогу и попала под колёса автомобиля "Мерседес Спринтер". Водитель не пострадал, однако две его пассажирки, в возрасте 76 и 79 лет, получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.

"Со страховой организации в счет возмещения вреда, причиненного объектам животного мира, взыскано 80 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Лоси нередко оказываются на дорогах, особенно в сезон миграции и гона. За сбитых животных штрафы не предусмотрены, но существует обязанность возместить ущерб природе Российской Федерации, так как все дикие животные по закону принадлежат государству.

В случае наезда на лося или другое дикое животное нельзя покидать место происшествия, иначе водителю грозит лишение прав на 1,5 года или административный арест на 15 суток.

Уточнения

Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых. Включает два вида: европейский лось (лат. Alces alces) и американский лось (лат. Alces americanus), которые имеют разное число хромосом (68 и 70, соответственно).

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д, разг. — Пи́тер, Петербу́рг, СПб) — второй по численности населения город России. Город федерального значения. Административный центр Северо-Западного федерального округа. Основан 16 (27) мая 1703 года царём Петром I. В 1714—1728 и 1732—1918 годах — столица Российского государства.

Страхова́я вы́плата — осуществление страховщиком выплаты страхового возмещения.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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