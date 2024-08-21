Анализ предпочтений россиян в осенних поездках: где предпочитают отдыхать и как оформляют страховые полисы

Осенние каникулы: куда поедут россияне в этом году?

В осенний период большинство россиян предпочитают отправляться в отпуск в сентябре, а Китай стал самым популярным направлением для зарубежных путешествий — его выбрали 42% опрошенных. Согласно данным Страхового Дома ВСК, около 75% россиян планируют отдых в сентябре, 22% в октябре, и лишь 3% отдают предпочтение ноябрю.

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На втором месте по популярности оказалась Турция, куда собираются отправиться 17% респондентов. Грузия привлекла 10% путешественников, следом идут Таиланд с 5,5% и Азербайджан с 4%. Некоторые россияне также планируют посетить Армению, Абхазию, ОАЭ и страны Средней Азии. Примечательно, что 8% опрошенных планируют побывать сразу в нескольких странах. Среди популярных маршрутов выделяются поездки по Закавказью (Азербайджан, Армения, Грузия) и азиатскому региону (Шри-Ланка, Индонезия, Таиланд, Китай).

Осенью россияне предпочитают путешествовать в одиночестве: 62% полисов страхования для выезжающих за рубеж оформляется на одного человека. Путешествия парами составляют 16%, а поездки компаниями — 22%.

Что касается продолжительности отпусков, 31% россиян планируют провести за границей до недели, 24% предпочитают двухнедельный отдых, а 23% выбирают поездки длительностью до 10 дней.

Интересно, что более половины россиян (56%) стараются сэкономить на страховании, оформляя полисы с минимальным покрытием (40 тыс. долларов). Расширенный страховой пакет (50 тыс. долларов) выбирают 33% путешественников, а самую полную программу страхования (100 тыс. долларов) предпочитают лишь 11%.

Уточнения

Страховой полис (англ. insurance policy, фр. police, итал. polizza — расписка, квитанция) — как правило, именной документ, подтверждающий заключение договора страхования, выдаваемый страховой компанией (страховщиком) страхователю (застрахованному).

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика (сокр. КНР), (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии.

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