Какие бесплатные медицинские услуги студенты могут получать по полису ОМС в новом регионе проживания

Что нужно знать студентам о полисе ОМС перед началом учебного года

2:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

В новом учебном году студенты высших и средне-профессиональных учебных заведений снова столкнутся с рядом важных вопросов, связанных с самостоятельным получением медицинских услуг. Компания "СОГАЗ-Мед" решила ответить на наиболее частые из них, касающиеся системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

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Важные моменты по медицинской помощи при переезде

Если студент переезжает в другой регион для обучения, ему нужно оформить полис ОМС по новому месту жительства и прикрепиться к местной поликлинике. Это даст возможность получать полный спектр медицинских услуг в рамках Территориальной программы ОМС нового региона.

Если студент не успел обновить полис, ему все равно будет предоставляться помощь по Базовой программе ОМС. Ежегодно утверждается перечень заболеваний и состояний, лечение которых проводится бесплатно, согласно Постановлению Правительства РФ.

Документы для оформления полиса ОМС

Для получения нового полиса ОМС в офисе "СОГАЗ-Мед" необходимы паспорт, СНИЛС и уже имеющийся полис (если есть). Полис также можно оформить через портал "Госуслуги", если у студента есть подтвержденная учетная запись.

Обновление данных полиса ОМС

Важно своевременно обновлять персональные данные в полисе ОМС при изменении контактной информации (телефон, e-mail).

Актуальные данные позволят получать уведомления о профилактических мероприятиях, таких как диспансеризация, и поддерживать связь с медицинской организацией удобным способом.

Медицинские услуги, доступные по полису ОМС

Студенты, оформившие полис ОМС в новом регионе проживания, могут бесплатно:

Посещать врачей по месту прикрепления;

Вызывать врача на дом;

Получать лечение при коронавирусной инфекции;

Обращаться к узким специалистам и проходить обследования;

Получать скорую медицинскую помощь;

Лечиться в стационаре;

Получать высокотехнологичную медицинскую помощь;

Проходить ежегодный профилактический осмотр и диспансеризацию (раз в три года);

Пройти углубленную диспансеризацию после COVID-19.

Стоматологическая помощь по полису ОМС

Стоматологические услуги, включая лечение болезней полости рта и челюстей (кроме протезирования), также включены в программу ОМС и могут предоставляться как в государственных, так и в частных клиниках, работающих по программе. Если вам предлагают оплатить лечение, свяжитесь с контакт-центром вашей страховой компании.

Уточнения

Медицинское страхование — форма страхования здоровья человека, которая покрывает часть расходов, вызванных страховым случаем, консультацией с врачом или иные расходы на медицинские услуги посредством регулярного совместного вложения средств в общий фонд.

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