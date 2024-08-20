Какие бесплатные медицинские услуги студенты могут получать по полису ОМС в новом регионе проживания

В новом учебном году студенты высших и средне-профессиональных учебных заведений снова столкнутся с рядом важных вопросов, связанных с самостоятельным получением медицинских услуг. Компания "СОГАЗ-Мед" решила ответить на наиболее частые из них, касающиеся системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
Важные моменты по медицинской помощи при переезде
Если студент переезжает в другой регион для обучения, ему нужно оформить полис ОМС по новому месту жительства и прикрепиться к местной поликлинике. Это даст возможность получать полный спектр медицинских услуг в рамках Территориальной программы ОМС нового региона.
Если студент не успел обновить полис, ему все равно будет предоставляться помощь по Базовой программе ОМС. Ежегодно утверждается перечень заболеваний и состояний, лечение которых проводится бесплатно, согласно Постановлению Правительства РФ.
Документы для оформления полиса ОМС
Для получения нового полиса ОМС в офисе "СОГАЗ-Мед" необходимы паспорт, СНИЛС и уже имеющийся полис (если есть). Полис также можно оформить через портал "Госуслуги", если у студента есть подтвержденная учетная запись.
Обновление данных полиса ОМС
Важно своевременно обновлять персональные данные в полисе ОМС при изменении контактной информации (телефон, e-mail).
Актуальные данные позволят получать уведомления о профилактических мероприятиях, таких как диспансеризация, и поддерживать связь с медицинской организацией удобным способом.
Медицинские услуги, доступные по полису ОМС
Студенты, оформившие полис ОМС в новом регионе проживания, могут бесплатно:
Стоматологическая помощь по полису ОМС
Стоматологические услуги, включая лечение болезней полости рта и челюстей (кроме протезирования), также включены в программу ОМС и могут предоставляться как в государственных, так и в частных клиниках, работающих по программе. Если вам предлагают оплатить лечение, свяжитесь с контакт-центром вашей страховой компании.
Медицинское страхование — форма страхования здоровья человека, которая покрывает часть расходов, вызванных страховым случаем, консультацией с врачом или иные расходы на медицинские услуги посредством регулярного совместного вложения средств в общий фонд.
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