Федеральный фонд медицинского страхования предупреждает о риске кражи данных через поддельные медосмотры

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) предупреждает о новой схеме мошенничества. Преступники звонят гражданам, представляясь сотрудниками поликлиник, и предлагают записаться на рентген, флюорографию или диспансеризацию. В некоторых случаях они утверждают, что это обязательная процедура после пандемии коронавируса.
Если человек соглашается, мошенники делают вид, что подбирают удобное время и дату, а затем просят подтвердить запись, отправив СМС-код. На самом деле этот код приходит с портала Госуслуги для входа в личный кабинет.
В другом сценарии злоумышленники не требуют СМС-код, а присылают "талон на запись" через один из популярных мессенджеров. Если человек переходит по ссылке на "талон", мошенники могут получить доступ к его телефону и банковским приложениям.
ФОМС призывает всех сохранять бдительность и обязательно предупреждать пожилых родственников о возможных звонках от мошенников.
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) — один из государственных внебюджетных фондов, созданный для финансирования медицинского обслуживания граждан России. Создан 24 февраля 1993 года постановлением Верховного Совета РФ № 4543-I.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.