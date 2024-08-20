Федеральный фонд медицинского страхования предупреждает о риске кражи данных через поддельные медосмотры

Ложные звонки от "врачей": как защитить свои данные от мошенников

1:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) предупреждает о новой схеме мошенничества. Преступники звонят гражданам, представляясь сотрудниками поликлиник, и предлагают записаться на рентген, флюорографию или диспансеризацию. В некоторых случаях они утверждают, что это обязательная процедура после пандемии коронавируса.

Фото: flickr.com by freepik, PDM

Если человек соглашается, мошенники делают вид, что подбирают удобное время и дату, а затем просят подтвердить запись, отправив СМС-код. На самом деле этот код приходит с портала Госуслуги для входа в личный кабинет.

В другом сценарии злоумышленники не требуют СМС-код, а присылают "талон на запись" через один из популярных мессенджеров. Если человек переходит по ссылке на "талон", мошенники могут получить доступ к его телефону и банковским приложениям.

ФОМС призывает всех сохранять бдительность и обязательно предупреждать пожилых родственников о возможных звонках от мошенников.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) — один из государственных внебюджетных фондов, созданный для финансирования медицинского обслуживания граждан России. Создан 24 февраля 1993 года постановлением Верховного Совета РФ № 4543-I.

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