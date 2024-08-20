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Центральный банк России планирует удвоить лимит страхования эскроу-счетов до 20 миллионов рублей для защиты средств покупателей

"Известия": лимит страхования эскроу-счетов может удвоиться
1:24
Страхование

Лимит страхования средств на эскроу-счетах может увеличиться как минимум вдвое — с 10 млн до не менее 20 млн рублей. Об этом рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в интервью "Известиям".

"Известия": лимит страхования эскроу-счетов может удвоиться
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Центральный банк России совместно с Министерством финансов и Агентством по страхованию вкладов (АСВ) рассматривает возможность реализации этой инициативы.

"Мы считаем, что с учетом роста цен на недвижимость ее необходимо увеличить с 10 млн до как минимум 20 млн р.", — отметил Александр Данилов.

Центробанк ищет новые меры для защиты средств россиян на эскроу-счетах от серых схем. В частности, один из пунктов нового стандарта ипотечного кредитования, который вступит в силу в январе 2025 года, запрещает длительное хранение средств заемщиков на аккредитивах, сообщил Данилов. По его словам, деньги на таких счетах находятся под меньшей защитой от рисков, что создает угрозу для покупателей.

"Для банков это, по сути, бесплатные деньги, которые они могут крутить, получая доход, а клиенты несут дополнительные риски, ведь их средства на аккредитиве не защищены системой страхования вкладов", — пояснил Данилов.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков.

Эскроу-счёт (англ. escrow) — специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств. Услуги по открытию эскроу-счетов в мировой практике могут оказывать банки, юридические компании, специализированные фирмы или другие эскроу-агенты.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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