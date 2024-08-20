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Снижение кредитного страхования и стремительный рост ДМС стали трендами страхового рынка 2024 года

Кредитное страхование упало вдвое на фоне роста ДМС в 2024 году
2:05
Страхование

В первой половине 2024 года рынок страхования показал значительные изменения: страхование жизни, связанное с кредитами (КСЖ), продемонстрировало заметное снижение, в то время как другие виды страхования существенно выросли.

Кредитное страхование упало вдвое на фоне роста ДМС в 2024 году
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно данным "Ъ”, при общем росте рынка более чем в 1,5 раза, до 547 млрд рублей, наиболее стремительный рост наблюдался в сегменте прочих видов страхования жизни (не связанных с кредитами или инвестициями). В этом сегменте сборы увеличились почти в 4 раза, достигнув 65 млрд рублей.

Инвестиционное (ИСЖ) и накопительное (НСЖ) страхование жизни показали рост менее чем в два раза, суммарно до 438 млрд рублей, а сборы по КСЖ снизились более чем в два раза, составив 45 млрд рублей. Доля КСЖ уменьшилась до 8%.

Эксперты связывают эту тенденцию с заменой кредитного страхования другими видами, включая добровольное медицинское страхование (ДМС). Страховщики отмечают, что банки все чаще предлагают клиентам ДМС вместо кредитного страхования при продаже кредитных продуктов.

Эксперты указывают, что это переключение обусловлено ростом комиссий, которые страховщики выплачивают банкам-агентам: вознаграждение за продажу ДМС могло увеличиться на 15-25%, тогда как ранее оно составляло в среднем 3-5%. Независимые аналитики отмечают, что спрос на ДМС значительно выше, так как этот вид страхования интересен самому застрахованному лицу, в отличие от КСЖ, который важен скорее для кредитора.

Для страховщиков ДМС также выгоден: клиенты чаще им пользуются, что позволяет компаниям поддерживать контакт с клиентом, повышать его лояльность и предлагать дополнительные услуги.

Уточнения

Медицинское страхование — форма страхования здоровья человека, которая покрывает часть расходов, вызванных страховым случаем, консультацией с врачом или иные расходы на медицинские услуги посредством регулярного совместного вложения средств в общий фонд.

Кредитное страхование — это виды страхования от рисков, связанных с кредитными отношениями. Участниками кредитных отношений могут быть банки, физические и юридические лица. Для защиты от различного рода кредитных рисков существуют различные разновидности кредитного страхования.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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