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Более двух третей россиян копят деньги: молодёжь предпочитает депозиты и путешествия

ВСК: 67% россиян выбирают депозиты для накоплений на чёрный день
1:43
Страхование

Исследование Страхового дома ВСК показало, что около 67% россиян формируют сбережения на чёрный день, особенно молодёжь в возрасте 18-24 лет, которая показывает наибольшую финансовую грамотность. Самый популярный способ хранения накоплений — банковские депозиты в рублях, используемые 73,5% опрошенных. Основные цели сбережений — финансовая подушка безопасности, путешествия и покупка недвижимости.

ВСК: 67% россиян выбирают депозиты для накоплений на чёрный день
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Большинство россиян накопили сумму, эквивалентную трём ежемесячным расходам семьи, 27,9% имеют сбережения, которых хватит более чем на год. В рублях свои средства хранят почти 95% респондентов, при этом доллары и евро предпочитают те, кто с высоким доходом.

Наиболее популярные финансовые инструменты, помимо депозитов, включают хранение наличных (31,3%) и инвестиции в фондовый рынок (16,1%). Инвестиции в недвижимость используют 10% опрошенных, а в НПФ и золото — 6,6% и 6,2% соответственно.

Главные цели накоплений: финансовая подушка безопасности (46%), отпуск (39%) и покупка недвижимости (33%). Молодежь также откладывает на образование и переезд, а россияне старше 35 лет — на дополнительную пенсию и пассивный доход. Москвичи чаще копят на отдых, а жители регионов — на помощь близким и "чёрный день".

Уточнения

Сбереже́ния — часть полученного за некоторый период дохода, не потраченная на текущее потребление, а сохраненная и вложенная для использования в будущем. Понятие сбережений может применяться и к отдельным экономическим агентам (индивидуумам, домохозяйствам, фирмам), и к экономике в целом.

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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