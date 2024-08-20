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В России растёт спрос на страхование жилья от летательных объектов и климатических рисков

Россияне массово страхуют жильё от падения беспилотников
3:37
Страхование

Россияне начали активнее страховать своё жильё от падения летательных аппаратов и их обломков, сообщила "Российской газете" руководитель управления андеррайтинга имущества физических лиц компании "Росгосстрах" Юлия Горелик.

Россияне массово страхуют жильё от падения беспилотников
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

"В последнее время страховщики отмечают, что у населения появился спрос на такой риск, поэтому сегодня он входит в стандартный пакет рисков по классическим и коробочным продуктам страхования имущества физических лиц", — пояснила она.

Однако, как отметила эксперт, наиболее распространёнными рисками в страховании жилья по-прежнему остаются ущерб имуществу из-за природных явлений (стихийных бедствий, сильного ветра, паводков, града), пожаров и противоправных действий третьих лиц (кражи). Эти риски охватывают 90% заключённых страховых договоров.

В целом, по словам Горелик, рост интереса к страхованию имущества особенно заметен после крупных происшествий, таких как разрушительное наводнение в Иркутской области в 2019 году или пожары на Урале в прошлом году, когда сгорали целые поселки.

"А в этом году из-за паводков также был всплеск интереса к страхованию жилья — это было видно по телефонным звонкам, поступающим в Единый контакт-центр компании. В марте 2024 года количество вопросов по страхованию жилья выросло на 53% по сравнению с мартом 2023-го", — отметила она.

По мнению председателя Общественного совета при Росгидромете Вадима Петрова, изменения климата и учащающиеся опасные гидрометеорологические явления существенно влияют на рынок страхования недвижимости в России.

По данным Всероссийского союза страховщиков, за последние три года ежегодный объём страховых выплат, связанных с паводками, ливнями, ураганами и другими стихийными бедствиями, составляет около 35-40 млрд рублей, что на 20-25% больше, чем в предыдущие годы.

"В связи с этим, активно развиваются новые страховые продукты, связанные с защитой от последствий изменения климата. Таким образом, адаптация к климатическим изменениям становится одним из ключевых трендов в развитии страхового рынка в России", — подчеркнул Петров.

Эксперты также отметили, что спрос на страхование жилья во многом зависит от числа выданных ипотечных займов, поскольку по закону жильё, заложенное в банке, подлежит обязательному страхованию.

В то же время наблюдается смещение спроса в сторону страхования индивидуального домостроения и расширение предложений аффилированных с банками страховых компаний по охватываемым рискам, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

Согласно данным компании "Сравни.ру", интерес клиентов к страхованию недвижимости продолжает расти. Год от года увеличивается количество проданных онлайн-полисов. Например, в январе 2024 года количество проданных полисов выросло на 30% по сравнению с январём 2023 года. Также увеличиваются страховые суммы: если раньше клиентам хватало 250 тысяч рублей, то теперь они всё чаще выбирают полисы с покрытием от 550 тысяч рублей и выше.

Уточнения

Страхование жилья является одним из видов имущественного страхования, которое охватывает частную резиденцию. Оно включает различные виды индивидуального страхования, которые могут включать потери, связанные с жильём или расположенным в нём его имуществом, потерю использования (дополнительные расходы на проживание) или потерю личных вещей домовладельца, а также страхование ответственности за несчастные случаи, которые могут произойти дома.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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