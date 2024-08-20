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В "Яндекс Такси" уверены, что новые требования по ОСГОП не сократят число водителей

Сервис "Яндекс Такси" не ожидает оттока водителей из-за новых требований ОСГОП
1:52
Страхование

Сервис "Яндекс Такси" не ожидает снижения числа водителей с 1 сентября из-за введения новых требований по приобретению полисов обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика такси (ОСГОП).

Сервис "Яндекс Такси" не ожидает оттока водителей из-за новых требований ОСГОП
Фото: commons.wikimedia.org by ИванА, CC BY-SA 4.0

В компании полагают, что у водителей будет 60 дней на покупку полиса и уведомление государственных органов об этом, как сообщила пресс-служба сервиса.

"Насколько нам известно, страховые пока не начали продавать полисы ОСГОП для такси. По нашим данным, начнут их предлагать с 1 сентября — мы разместим предложения страховых компаний в наших приложениях для водителей и партнеров", — уточнили в "Яндексе" (цитата по ТАСС).

Также в компании отметили, что "Яндекс" стремится сделать обязательное страхование доступным для водителей в онлайн-формате, и подчеркнули, что теперь в мобильном приложении, используемом для работы с заказами такси, можно приобретать краткосрочные полисы ОСАГО, которые действуют только в дни работы, а не на год. Похожее решение планируется внедрить и для ОСГОП.

Закон об ОСГОП был принят Госдумой в июне 2023 года. Общественный совет по развитию такси предложил Минфину, Минтрансу и Центральному Банку (ЦБ) в августе 2024 года перенести сроки вступления в силу требований по покупке полисов на 2028 год, но это предложение не получило поддержки.

Среди проблем, связанных с введением дополнительной страховки, выделяются отсутствие эффективной стратегии борьбы с мошенничеством в сфере автострахования в России, а также опасения водителей, что стоимость полиса ОСГОП будет рассчитываться по максимальным тарифам, сообщает РБК.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

Автострахование (также - моторное страхование) — вид страховой защиты, который призван защищать имущественные интересы застрахованных, связанные с затратами на восстановление транспортного средства после аварии, поломки или покупку нового автомобиля после угона или хищения, возмещением ущерба, нанесённого третьим лицам при эксплуатации автомобиля.

Яндекс Такси — одна из самостоятельных бизнес-единиц «Яндекса», предлагающая сервисы агрегатора такси, доставки еды и продуктов, а также мобильные приложения к ним. Штаб-квартира компании находится в Москве.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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