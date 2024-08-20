Способы мошенничества в автостраховании: от поддельных полисов до инсценировок ДТП

Основные схемы мошенничества в автостраховании: угрозы и меры защиты

2:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

Мошенничество в страховании включает преступные действия, связанные с процессами страхования, которые могут совершать как страховые компании и агенты, так и частные лица, стремящиеся незаконно получить страховую компенсацию. Кроме того, мошенничество могут совершать лица, занимающие определенные должности и использующие своё служебное положение в личных целях.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Основные виды мошенничества в сфере автострахования:

Мошенничество с полисами ОСАГО

ОСАГО является обязательным видом страхования для всех владельцев автомобилей, что делает его особенно привлекательным для мошенников. Наиболее распространённые схемы включают продажу поддельных, утерянных или недействительных полисов. Также распространены инсценировки ДТП, когда злоумышленники создают фальшивые обстоятельства, чтобы получить страховую выплату.

Мошенничество с полисами КАСКО

КАСКО — это добровольное страхование автомобилей, которое также часто становится объектом мошенничества. Основные схемы включают:

Инсценировка угона автомобиля: автомобиль страхуется по КАСКО, затем продается третьему лицу за меньшую сумму, после чего заявляется об угоне, и страховая компания выплачивает компенсацию. Такие случаи трудно выявить, что делает их привлекательными для злоумышленников.

Страхование после ДТП: при сговоре с сотрудниками страховой компании автомобиль страхуется уже после аварии, что приводит к незаконной выплате.

Сговор с сотрудниками СТО

Здесь речь идет о предоставлении страховой компании завышенных данных о стоимости ремонта и комплектующих, что позволяет получить завышенную страховую выплату.

Инсценировка ДТП

При участии сотрудников полиции составляется ложный протокол о происшествии, на основании которого производится выплата по КАСКО.

Каждое мошенничество имеет свои особенности и тонкости. Преступники постоянно разрабатывают новые способы незаконного обогащения в сфере автострахования, что требует постоянного совершенствования методов борьбы с ними.

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