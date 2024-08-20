Эксперт рассказал, как уход 75% таксистов с 1 сентября повлияет на рынок и чем это грозит пассажирам

Автоэксперт рассказал, как изменится рынок такси после ухода 75% водителей в сентябре

2:37 Your browser does not support the audio element. Страхование

С 1 сентября около 75% российских таксистов могут потерять работу из-за новых требований к обязательному страхованию и получению разрешений на деятельность.

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova, PDM

На данный момент только 25% водителей, в основном из Москвы, имеют разрешение на работу в такси. Остальные, кто не успел выполнить новые требования, рискуют остаться без возможности работать в этой сфере.

Автоэксперт Владимир Сажин в интервью Общественной службе новостей отметил, что те 25% водителей, которые работают легально, уже находятся в "белой" зоне и связаны с автопарками, которые самостоятельно страхуют свою гражданскую ответственность.

"На их место придут другие водители, которые начнут выполнять требования", — пояснил Сажин.

Он также добавил, что, возможно, предприятия начнут сами страховать ответственность своих сотрудников, или это будут самозанятые и другие лица. Таким образом, по мнению эксперта, все они перейдут из "серой" зоны в "белую".

Однако, те, кто ранее работал в "серой" зоне, могут превратиться в нелегальных таксистов, похожих на тех, кто был популярен в 1990-е годы.

"Сейчас они популярностью не пользуются. Но когда есть спрос, будет предложение. Когда автопарки не смогут обеспечить перевозку, люди вместо того чтобы вызывать такси через приложение или по телефону, будут стоять на обочине и ловить автомобили", — отметил Сажин.

Однако, по его словам, это уже будет не "серая", а "черная" зона деятельности. В качестве примера он привел ситуацию в аэропорту Сочи, откуда можно уехать на частниках по ценам, сопоставимым с ценами крупных агрегаторов.

"Это те же самые бомбилы. Рынок сегодня уже начинает наводняться этими товарищами, которые пришли из Яндекса и других агрегаторов и изменили русло. Но за ними нужен контроль. И в случае если их остановят за оказание услуг и какие-либо нарушения правил перевозки, автомобили отправляются на штрафстоянку. Контролировать это будет тяжело", — подчеркнул эксперт.

Сажин также выразил мнение, что в условиях нехватки таксистов рано или поздно эта сфера может перейти под государственное регулирование, и останется лишь государственный автопарк.

"Решить данную проблему просто: нужно разрешить подрабатывать в такси сотрудникам МЧС и других ведомств (кроме МВД), чтобы не воплощать коррупционную составляющую", — предложил он.

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