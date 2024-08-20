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Забайкальский край готовит запуск страхования имущества от наводнений и систему льгот для жителей

В Забайкалье введут льготное страхование имущества от наводнений
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Страхование

В Забайкальском крае планируется внедрить систему страхования имущества от наводнений, а также разработать программу льготного страхования. Об этом сообщает информационное агентство ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В Забайкалье введут льготное страхование имущества от наводнений
Фото: Портал органов государственной власти Тюменской области by Василий Баранов, PDM

"Это, конечно, касается в первую очередь паводкоопасных районов. Каждый пострадавший от стихии должен понимать, сколько он в конечном итоге он получит, какую компенсацию ему в случае повреждения имущества выплатят," — подчеркнул первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края Андрей Кефер.

Он также отметил, что если после проведённых расчётов выяснится, что стоимость имущества выше, чем положенная по закону компенсация, то гражданам следует задуматься о страховании.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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