Как онкостраховка помогает покрыть расходы на лечение рака: особенности и важные детали

Временной фактор играет решающую роль в лечении онкологических заболеваний. Чем раньше удается выявить рак, тем выше шансы на успешное выздоровление. В проекте "Объясняем.РФ" разъяснили, что такое онкостраховка и как она функционирует.
Онкостраховка — это вид страхования, предназначенный для покрытия расходов на лечение раковых заболеваний.
Для того чтобы оперативно получить специализированную медицинскую помощь и покрыть связанные с этим расходы, можно оформить онкостраховку. Стоимость такой страховки варьируется от 5 до 20 тысяч рублей в год.
В каких случаях стоимость полиса может быть выше?
Важно отметить, что страховка начнёт действовать через 90-120 дней после подписания договора.
Существует два основных типа программ онкострахования:
Добровольное медицинское страхование от критических заболеваний. В рамках этой программы проводится проверка диагноза, подбирается клиника и куратор, оплачиваются медицинские консультации, операции, лекарства, стационарное лечение, психологическая помощь, а также компенсируются дорожные расходы.
Страхование от несчастных случаев и болезней. Этот тип программы предусматривает выплату денежных средств, которые можно использовать по своему усмотрению — для жизни и лечения по ОМС или для оплаты медицинских услуг в частной клинике. Полис покрывает не только онкологические заболевания, но и другие серьезные болезни, такие как инсульт или инфаркт. Однако организацией лечения придется заниматься самостоятельно.
При оформлении договора онкострахования следует обратить внимание на следующие аспекты:
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