Как онкостраховка помогает покрыть расходы на лечение рака: особенности и важные детали

Что такое онкостраховка: как работает и сколько стоит в 2024 году

2:29 Your browser does not support the audio element. Страхование

Временной фактор играет решающую роль в лечении онкологических заболеваний. Чем раньше удается выявить рак, тем выше шансы на успешное выздоровление. В проекте "Объясняем.РФ" разъяснили, что такое онкостраховка и как она функционирует.

Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

Онкостраховка — это вид страхования, предназначенный для покрытия расходов на лечение раковых заболеваний.

Для того чтобы оперативно получить специализированную медицинскую помощь и покрыть связанные с этим расходы, можно оформить онкостраховку. Стоимость такой страховки варьируется от 5 до 20 тысяч рублей в год.

В каких случаях стоимость полиса может быть выше?

Если в вашей семье были случаи онкологических заболеваний;

Если вы работаете на опасном производстве;

Если у вас есть вредные привычки;

Если вам 60 лет или больше;

Если рак уже был диагностирован.

Важно отметить, что страховка начнёт действовать через 90-120 дней после подписания договора.

Существует два основных типа программ онкострахования:

Добровольное медицинское страхование от критических заболеваний. В рамках этой программы проводится проверка диагноза, подбирается клиника и куратор, оплачиваются медицинские консультации, операции, лекарства, стационарное лечение, психологическая помощь, а также компенсируются дорожные расходы.

Страхование от несчастных случаев и болезней. Этот тип программы предусматривает выплату денежных средств, которые можно использовать по своему усмотрению — для жизни и лечения по ОМС или для оплаты медицинских услуг в частной клинике. Полис покрывает не только онкологические заболевания, но и другие серьезные болезни, такие как инсульт или инфаркт. Однако организацией лечения придется заниматься самостоятельно.

При оформлении договора онкострахования следует обратить внимание на следующие аспекты:

Размер страховой суммы и лимиты. Например, страховая сумма может составлять 5 млн рублей, с указанием, сколько средств можно потратить на лекарства, стационарное лечение и другие нужды.

Условия сопровождения клиента. Некоторые компании обязуются сопровождать клиента до завершения лечения, даже если срок действия полиса истек.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.