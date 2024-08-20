Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Science Advances: учёные исследуют эффект подъема Антарктиды над уровнем моря
CiberCuba: отель на Кубе отказал в заселении паре из-за разницы в возрасте
Перманентный макияж: что нужно знать перед процедурой
Россиянин Семён Ануфриев стал золотым призёром на европейском турнире по мас-рестлингу
Готовим низкокалорийный салат: что в него добавить для сытости
Стригите когти кошке правильно: эффективно и без стресса
Как выбрать между керамической вкладкой и композитной пломбой
Дакота Джонсон и Крис Мартин: свадьба под вопросом
Борьба с потливостью: причины и эффективные методы

Как онкостраховка помогает покрыть расходы на лечение рака: особенности и важные детали

Что такое онкостраховка: как работает и сколько стоит в 2024 году
2:29
Страхование

Временной фактор играет решающую роль в лечении онкологических заболеваний. Чем раньше удается выявить рак, тем выше шансы на успешное выздоровление. В проекте "Объясняем.РФ" разъяснили, что такое онкостраховка и как она функционирует.

Что такое онкостраховка: как работает и сколько стоит в 2024 году
Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

Онкостраховка — это вид страхования, предназначенный для покрытия расходов на лечение раковых заболеваний.

Для того чтобы оперативно получить специализированную медицинскую помощь и покрыть связанные с этим расходы, можно оформить онкостраховку. Стоимость такой страховки варьируется от 5 до 20 тысяч рублей в год.

В каких случаях стоимость полиса может быть выше?

  • Если в вашей семье были случаи онкологических заболеваний;
  • Если вы работаете на опасном производстве;
  • Если у вас есть вредные привычки;
  • Если вам 60 лет или больше;
  • Если рак уже был диагностирован.

Важно отметить, что страховка начнёт действовать через 90-120 дней после подписания договора.

Существует два основных типа программ онкострахования:

Добровольное медицинское страхование от критических заболеваний. В рамках этой программы проводится проверка диагноза, подбирается клиника и куратор, оплачиваются медицинские консультации, операции, лекарства, стационарное лечение, психологическая помощь, а также компенсируются дорожные расходы.

Страхование от несчастных случаев и болезней. Этот тип программы предусматривает выплату денежных средств, которые можно использовать по своему усмотрению — для жизни и лечения по ОМС или для оплаты медицинских услуг в частной клинике. Полис покрывает не только онкологические заболевания, но и другие серьезные болезни, такие как инсульт или инфаркт. Однако организацией лечения придется заниматься самостоятельно.

При оформлении договора онкострахования следует обратить внимание на следующие аспекты:

  • Размер страховой суммы и лимиты. Например, страховая сумма может составлять 5 млн рублей, с указанием, сколько средств можно потратить на лекарства, стационарное лечение и другие нужды.
  • Условия сопровождения клиента. Некоторые компании обязуются сопровождать клиента до завершения лечения, даже если срок действия полиса истек.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как раз и навсегда избавиться от муравьев на даче: 3 проверенных рецепта

Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.

Простые и действенные способы навсегда отогнать муравьёв с вашего огорода
Плов по-домашнему: как приготовить идеальное национальное блюдо
Насыщенный, ароматный плов: секреты приготовления этого восточного блюда
Тушёные кабачки с рисом и овощами: недорогое и полезное блюдо из самых простых продуктов
В США оценили уничтожение британского Challenger 2 под Курском
Лукашенко заявил, что Зеленского свои же могут ликвидировать как предателя Дмитрий Плотников Алиев выбрал курс на сотрудничество с Путиным. Редкий пример суверенитета Любовь Степушова Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов
Упражнение "ситап" отлично подойдет для здоровой спины и рельефного пресса
Сводка с фронта: в Курской области ситуация рушится и Киев отказывается от операции, ВС РФ освободили Нью-Йорк
Простые слойки с ягодами: тесто берём готовое, от вас требуется только приготовить начинку
Простые слойки с ягодами: тесто берём готовое, от вас требуется только приготовить начинку
Последние материалы
Готовим низкокалорийный салат: что в него добавить для сытости
Стригите когти кошке правильно: эффективно и без стресса
Как выбрать между керамической вкладкой и композитной пломбой
Дакота Джонсон и Крис Мартин: свадьба под вопросом
Борьба с потливостью: причины и эффективные методы
Врач-диетолог Тараско: что нельзя есть с арбузом
Daily Mail: лесные пожары во Франции вынудили эвакуировать тысячи туристов
Лукашенко заявил, что Зеленского свои же могут ликвидировать как предателя
Что такое онкостраховка: как работает и сколько стоит в 2024 году
Сколиоз: причины, симптомы и методы лечения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.