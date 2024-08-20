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В Забайкальском крае мошенники, выдавая себя за врачей, похитили 40 миллионов рублей, используя фальшивые коды

Мошенники похитили более 40 млн рублей у забайкальцев, выдавая себя за врачей
1:05
Страхование

С начала года мошенники, выдавая себя за медицинских работников, похитили у жителей Забайкалья около 40 миллионов рублей. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю в интервью для Lenta75. ru.

Мошенники похитили более 40 млн рублей у забайкальцев, выдавая себя за врачей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Злоумышленники звонили своим жертвам, интересовались их состоянием здоровья и напоминали о необходимости прохождения важного обследования, включенного в обязательное медицинское страхование, например, флюорографии или ЭКГ. Далее мошенники предлагали записать "пациента" в поликлинику по месту жительства на удобное для него время, отправляя код для подтверждения записи на телефон.

Этот код, как пояснили в ведомстве, используется для входа в личный кабинет на портале "Госуслуги" или в мобильное приложение банка, что позволяет мошенникам осуществлять финансовые переводы и операции. Кроме того, злоумышленники могут получить личные паспортные данные для оформления кредитов.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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