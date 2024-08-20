В Забайкальском крае мошенники, выдавая себя за врачей, похитили 40 миллионов рублей, используя фальшивые коды

С начала года мошенники, выдавая себя за медицинских работников, похитили у жителей Забайкалья около 40 миллионов рублей. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю в интервью для Lenta75. ru.
Злоумышленники звонили своим жертвам, интересовались их состоянием здоровья и напоминали о необходимости прохождения важного обследования, включенного в обязательное медицинское страхование, например, флюорографии или ЭКГ. Далее мошенники предлагали записать "пациента" в поликлинику по месту жительства на удобное для него время, отправляя код для подтверждения записи на телефон.
Этот код, как пояснили в ведомстве, используется для входа в личный кабинет на портале "Госуслуги" или в мобильное приложение банка, что позволяет мошенникам осуществлять финансовые переводы и операции. Кроме того, злоумышленники могут получить личные паспортные данные для оформления кредитов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.