Способы снизить цену на ОСАГО: как регион, стаж и мощность авто влияют на стоимость полиса

Эксперты рассказали, можно ли сэкономить на полисе ОСАГО

1:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

Обязательное страхование ответственности стало привычной практикой в России, что помогло упорядочить ситуацию на дорогах, устранив конфликты между водителями при авариях. Пострадавшая сторона получает компенсацию или ремонт, а виновник избавлен от необходимости искать средства для возмещения ущерба. В то же время, практически все автомобилисты стремятся приобрести полисы ОСАГО по наиболее выгодным условиям.

Фото: freepik.com by standret, PDM

Наиболее эффективный способ — это ответственный и аккуратный стиль вождения, который позволяет избегать аварий. Если водитель не попадает в ДТП на протяжении 10 лет, он получает максимальную скидку в размере 50%. Каждый год безаварийной езды добавляет еще 5% скидки. Стоимость ОСАГО во многом зависит от региона регистрации автомобиля, категории населенного пункта и мощности двигателя. Также учитываются стаж и возраст водителей, допущенных к управлению автомобилем. У разных страховых компаний стоимость полиса для одного и того же водителя и автомобиля может немного отличаться.

Факторы, повышающие стоимость полиса, включают проживание в крупных городах и небольшой водительский стаж. Также важен показатель мощности двигателя — для автомобилей с более мощными моторами применяются повышенные коэффициенты. Чем короче срок действия ОСАГО, тем дороже обходится каждый его день. Если выбрать "мультидрайв", при котором к управлению допускается неограниченное количество водителей, стоимость полиса будет почти в два раза выше, чем с ограниченным списком водителей. Таким образом, самые доступные полисы получают те, кто проживает в небольших городах, ездит на автомобилях с малой мощностью и избегает аварий, сообщает itcrumbs.ru.

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