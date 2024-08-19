Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова будет захоронен в сентябре
Камила Валиева убрала из профиля в соцсети звание чемпионки Европы
В Ханты-Мансийском округе чиновники не посчитали семью с тремя детьми многодетной
Стала известна дата выхода ремейка сериала "Офис"
Россияне смогут получать пенсии за стаж в странах ЕАЭС
Гомес из "Лилля" потерял сознание после столкновения с противником в ходе матча
Как сохранить отпускной загар на максимально долгое время?
Ученикам с хорошей успеваемостью отказывают в зачислении в 10-й класс в Екатеринбурге
Оживите туи мёдом, разбудите гортензии дрожжами: малоизвестные, но действенные трюки для дачников

Волгоградский суд признал недействительным договор страхования из-за скрытой инвалидности клиента

Житель Волгограда лишился страховой выплаты из-за ложных сведений
1:34
Страхование

Суд аннулировал договор страхования жителя Волгограда. Об этом сообщили "Городским вестям" в Объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Житель Волгограда лишился страховой выплаты из-за ложных сведений
Фото: flickr.com by Blogtrepreneur, CC BY 2.0

Согласно опубликованной информации, мужчина в феврале 2023 года заключил договор страхования жизни и здоровья на период с 27 февраля 2023 года по 27 апреля 2043 года. В договоре предусматривались риски, связанные с возможной смертью в результате несчастного случая или болезни, а также наступлением инвалидности 1 или 2 группы по тем же причинам.

При оформлении договора мужчина указал, что у него нет проблем со здоровьем, однако это оказалось неправдой. В действительности, ему была установлена вторая группа инвалидности ещё до заключения договора. Выяснилось, что в мае 2019 года он получил закрытую черепно-мозговую травму при исполнении служебных обязанностей, неоднократно проходил лечение и в октябре 2022 года ему присвоили третью группу инвалидности, а в октябре 2023 года — вторую.

Суд Дзержинского района Волгограда признал договор страхования недействительным и обязал мужчину возместить страховой компании затраты на уплаченную государственную пошлину в размере шести тысяч рублей.

На данный момент заочное решение суда ещё не вступило в законную силу.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как раз и навсегда избавиться от муравьев на даче: 3 проверенных рецепта

Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.

Простые и действенные способы навсегда отогнать муравьёв с вашего огорода
Плов по-домашнему: как приготовить идеальное национальное блюдо
Насыщенный, ароматный плов: секреты приготовления этого восточного блюда
Сводка с фронта: в Курской области ситуация рушится и Киев отказывается от операции, ВС РФ освободили Нью-Йорк
Тушёные кабачки с рисом и овощами: недорогое и полезное блюдо из самых простых продуктов
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим наши ценности Дмитрий Плотников Алиев выбрал курс на сотрудничество с Путиным. Редкий пример суверенитета Любовь Степушова Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов
Упражнение "ситап" отлично подойдет для здоровой спины и рельефного пресса
Простые слойки с ягодами: тесто берём готовое, от вас требуется только приготовить начинку
Пять советов для безопасности вашего багажа: как избежать потери вещей при авиапутешествиях
Пять советов для безопасности вашего багажа: как избежать потери вещей при авиапутешествиях
Последние материалы
Камила Валиева убрала из профиля в соцсети звание чемпионки Европы
В Ханты-Мансийском округе чиновники не посчитали семью с тремя детьми многодетной
Житель Волгограда лишился страховой выплаты из-за ложных сведений
Стала известна дата выхода ремейка сериала "Офис"
Россияне смогут получать пенсии за стаж в странах ЕАЭС
Гомес из "Лилля" потерял сознание после столкновения с противником в ходе матча
Как сохранить отпускной загар на максимально долгое время?
Ученикам с хорошей успеваемостью отказывают в зачислении в 10-й класс в Екатеринбурге
Оживите туи мёдом, разбудите гортензии дрожжами: малоизвестные, но действенные трюки для дачников
Учёные выяснили, почему в голове "заедают" мелодии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.