Волгоградский суд признал недействительным договор страхования из-за скрытой инвалидности клиента

Житель Волгограда лишился страховой выплаты из-за ложных сведений

1:34 Your browser does not support the audio element. Страхование

Суд аннулировал договор страхования жителя Волгограда. Об этом сообщили "Городским вестям" в Объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Фото: flickr.com by Blogtrepreneur, CC BY 2.0

Согласно опубликованной информации, мужчина в феврале 2023 года заключил договор страхования жизни и здоровья на период с 27 февраля 2023 года по 27 апреля 2043 года. В договоре предусматривались риски, связанные с возможной смертью в результате несчастного случая или болезни, а также наступлением инвалидности 1 или 2 группы по тем же причинам.

При оформлении договора мужчина указал, что у него нет проблем со здоровьем, однако это оказалось неправдой. В действительности, ему была установлена вторая группа инвалидности ещё до заключения договора. Выяснилось, что в мае 2019 года он получил закрытую черепно-мозговую травму при исполнении служебных обязанностей, неоднократно проходил лечение и в октябре 2022 года ему присвоили третью группу инвалидности, а в октябре 2023 года — вторую.

Суд Дзержинского района Волгограда признал договор страхования недействительным и обязал мужчину возместить страховой компании затраты на уплаченную государственную пошлину в размере шести тысяч рублей.

На данный момент заочное решение суда ещё не вступило в законную силу.

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