Эксперты предсказывают спад на рынке страхования жилья во второй половине 2024 года

Страховщики прогнозируют снижение спроса на страхование жилья

2:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

Во второй половине года ожидается снижение спроса на страхование жилья, что связано с уменьшением интереса к ипотеке. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков.

Фото: Unsplash by Maria Ziegler

Эксперты пояснили, что в первой половине 2024 года спрос на страхование жилья поддерживался активностью на рынке ипотечного кредитования. Однако во второй половине года ожидается спад в этом сегменте, вызванный ужесточением условий льготной ипотеки и увеличением ключевой ставки.

Кроме того, доходы страховых компаний зависят от частоты природных катаклизмов. Например, в периоды паводков и лесных пожаров увеличивается потребность в страховании в пострадавших регионах.

Около 70% договоров страхования жилья касаются защиты от пожаров, отметил председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров. Около половины договоров заключаются для защиты от стихийных бедствий, треть россиян страхует имущество от краж, а четверть — от аварий на инженерных сетях.

Петров также сообщил, что до конца 2024 года спрос на страхование жилья будет расти высокими темпами. В последние годы, из-за изменения климата и увеличения числа природных катастроф, в страхование жилья были добавлены новые риски, такие как страхование от наводнений, вызванных таянием ледников, и лесных пожаров. Эти риски пока охватывают только 10-15% договоров, но их количество растет, подчеркнул он.

Кроме того, Петров отметил, что, по данным Банка России, к концу 2023 года в России было застраховано около 30% жилого фонда, но этот показатель сильно варьируется по регионам. В Москве и Санкт-Петербурге застраховано 50-60% жилья, в то время как в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока этот показатель составляет лишь 10-15%. Основными факторами, влияющими на уровень страхования жилья, являются платежеспособность населения и активность страховых компаний.

В ВСС отметили, что средние тарифы на страхование строений в 2023 году остались на уровне 0,2-1% от страховой суммы, в зависимости от набора рисков. Однако люди стали выбирать полисы с более высокими суммами покрытия. По данным Сравни. ру, если раньше достаточно было 250 тыс. рублей, то теперь большинство выбирает полисы с покрытием от 550 тыс. рублей и выше. Наиболее популярными рисками остаются гражданская ответственность и отделка, что актуально как для арендодателей, так и для арендаторов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.