Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заморозки в Бразилии привели к росту биржевых цен на кофе
Пол – о бое с Тайсоном: "Я тут для того, чтобы заработать $40 млн"
Как приготовить блины на водке
Как справиться с прыщами после отпуска и моря?
Финальное тестирование UFL стартует 26 августа
Автомеханик объяснил, из-за каких неисправностей в автомобиле летом запотевают стекла
Врач Саламатина: никотин препятствует действию препаратов для лечения болезней сердца
Актёр Никита Кологривый объяснил суть своих резких заявлений в адрес коллег
Москва и Баку будут совместно строить нефтяные танкеры

Эксперты предсказывают спад на рынке страхования жилья во второй половине 2024 года

Страховщики прогнозируют снижение спроса на страхование жилья
2:56
Страхование

Во второй половине года ожидается снижение спроса на страхование жилья, что связано с уменьшением интереса к ипотеке. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков.

Страховщики прогнозируют снижение спроса на страхование жилья
Фото: Unsplash by Maria Ziegler

Эксперты пояснили, что в первой половине 2024 года спрос на страхование жилья поддерживался активностью на рынке ипотечного кредитования. Однако во второй половине года ожидается спад в этом сегменте, вызванный ужесточением условий льготной ипотеки и увеличением ключевой ставки.

Кроме того, доходы страховых компаний зависят от частоты природных катаклизмов. Например, в периоды паводков и лесных пожаров увеличивается потребность в страховании в пострадавших регионах.

Около 70% договоров страхования жилья касаются защиты от пожаров, отметил председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров. Около половины договоров заключаются для защиты от стихийных бедствий, треть россиян страхует имущество от краж, а четверть — от аварий на инженерных сетях.

Петров также сообщил, что до конца 2024 года спрос на страхование жилья будет расти высокими темпами. В последние годы, из-за изменения климата и увеличения числа природных катастроф, в страхование жилья были добавлены новые риски, такие как страхование от наводнений, вызванных таянием ледников, и лесных пожаров. Эти риски пока охватывают только 10-15% договоров, но их количество растет, подчеркнул он.

Кроме того, Петров отметил, что, по данным Банка России, к концу 2023 года в России было застраховано около 30% жилого фонда, но этот показатель сильно варьируется по регионам. В Москве и Санкт-Петербурге застраховано 50-60% жилья, в то время как в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока этот показатель составляет лишь 10-15%. Основными факторами, влияющими на уровень страхования жилья, являются платежеспособность населения и активность страховых компаний.

В ВСС отметили, что средние тарифы на страхование строений в 2023 году остались на уровне 0,2-1% от страховой суммы, в зависимости от набора рисков. Однако люди стали выбирать полисы с более высокими суммами покрытия. По данным Сравни. ру, если раньше достаточно было 250 тыс. рублей, то теперь большинство выбирает полисы с покрытием от 550 тыс. рублей и выше. Наиболее популярными рисками остаются гражданская ответственность и отделка, что актуально как для арендодателей, так и для арендаторов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим наши ценности Дмитрий Плотников Алиев выбрал курс на сотрудничество с Путиным. Редкий пример суверенитета Любовь Степушова Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
Как эффективно заточить секатор: инструкция
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
Последние материалы
Пол – о бое с Тайсоном: "Я тут для того, чтобы заработать $40 млн"
Как приготовить блины на водке
Как справиться с прыщами после отпуска и моря?
Финальное тестирование UFL стартует 26 августа
Россия и Индия ведут работу над значительными изменениями в торговле
Автомеханик объяснил, из-за каких неисправностей в автомобиле летом запотевают стекла
Врач Саламатина: никотин препятствует действию препаратов для лечения болезней сердца
Актёр Никита Кологривый объяснил суть своих резких заявлений в адрес коллег
Страховщики прогнозируют снижение спроса на страхование жилья
Москва и Баку будут совместно строить нефтяные танкеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.