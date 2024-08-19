Московская ОПГ инсценировала более 100 ДТП с мотоциклами, нанеся ущерб страховым компаниям на 26 млн рублей

В Москве раскрыта группа лиц, подстроившая более 100 ДТП ради страховых выплат

1:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховой дом ВСК и московские правоохранители разоблачили крупную группу страховых мошенников, инсценировавших ДТП с мотоциклами в Домодедовском районе Москвы. Преступники организовали более 100 фиктивных аварий, что привело к ущербу для ВСК на сумму около 26 млн рублей.

Фото: Wikipedia by Arpingstone, PDM

ВСК заинтересовался подозрительными случаями с мотоциклами в конце 2023 года. Серия ДТП показала признаки мошенничества: одинаковый сценарий аварий с участием мотоциклов, отсутствие видеокамер, участие одних и тех же лиц и транспортных средств.

Центр противодействия мошенничеству подтвердил несоответствие повреждений заявленным обстоятельствам ДТП. Основными признаками мошенников были отсутствие перерегистрации транспорта, отсутствие чеков на повреждённое имущество и отказ предоставлять транспорт для осмотра.

Для мотомошенничества характерны тройные ДТП и повреждения мотоэкипировки для увеличения компенсации. Признаки инсценировок включают поверхностные повреждения мотоциклов и отсутствие травм у участников.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.