Московская ОПГ инсценировала более 100 ДТП с мотоциклами, нанеся ущерб страховым компаниям на 26 млн рублей

Страховой дом ВСК и московские правоохранители разоблачили крупную группу страховых мошенников, инсценировавших ДТП с мотоциклами в Домодедовском районе Москвы. Преступники организовали более 100 фиктивных аварий, что привело к ущербу для ВСК на сумму около 26 млн рублей.
ВСК заинтересовался подозрительными случаями с мотоциклами в конце 2023 года. Серия ДТП показала признаки мошенничества: одинаковый сценарий аварий с участием мотоциклов, отсутствие видеокамер, участие одних и тех же лиц и транспортных средств.
Центр противодействия мошенничеству подтвердил несоответствие повреждений заявленным обстоятельствам ДТП. Основными признаками мошенников были отсутствие перерегистрации транспорта, отсутствие чеков на повреждённое имущество и отказ предоставлять транспорт для осмотра.
Для мотомошенничества характерны тройные ДТП и повреждения мотоэкипировки для увеличения компенсации. Признаки инсценировок включают поверхностные повреждения мотоциклов и отсутствие травм у участников.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.