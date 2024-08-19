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Почти 90% договоров ОСАГО в Дагестане передано в перестраховочный пул, в Чечне — более 70%

РСА определил регионы с самой высокой долей убыточных договоров ОСАГО
1:11
Страхование

Республика Дагестан заняла первое место по доле договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул за период с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года, с показателем 86,4%. Чеченская Республика на втором месте с 71,3%. Средний показатель по России составляет 9,5%.

РСА определил регионы с самой высокой долей убыточных договоров ОСАГО
Фото: freepik.com by Gray StudioPro, PDM

Третье место заняла Кабардино-Балкарская Республика (54,2%), четвертое — Приморский край (50,5%), пятое — Карачаево-Черкесская Республика (49,9%). В Москве и Санкт-Петербурге передано соответственно 5% и 3,9% договоров.

Президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что высокие показатели этих регионов свидетельствуют о высоких рисках мошенничества и частых ДТП. Перестраховочный пул был создан для распределения рисков между участниками рынка и обеспечения доступности услуги ОСАГО.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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