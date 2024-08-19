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75% водителей такси не готовы к новым правилам с 1 сентября: рынок ждёт возможный кризис

75% водителей такси не оформили ОСГОП к 1 сентября
1:34
Страхование

75% водителей такси не смогли выполнить новые требования, которые вступили в силу с 1 сентября. Об этом стало известно из письма Союза пользователей цифровых платформ "Цифровой мир", направленного премьер-министру Михаилу Мишустину.

75% водителей такси не оформили ОСГОП к 1 сентября
Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы, CC BY 4.0

Таксисты должны были получить разрешение на работу и оформить обязательное страхование гражданской ответственности перед пассажирами (ОСГОП), которое защищает клиентов во время поездки. Однако на данный момент только 25% водителей, преимущественно из Москвы, смогли получить этот документ.

Согласно информации Минтранса и главы "Цифрового мира" Валерия Корнеева, разрешение на деятельность среди самозанятых водителей получили лишь 21 тысяча человек из 1,5 миллиона. Среди сотрудников таксопарков этот показатель составляет 600 тысяч из 1 миллиона. Корнеев отметил, что самозанятые водители не могут выполнить требования из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, такой как ежедневные медицинские и технические осмотры, сообщают "Известия".

С 1 сентября сотрудники ГИБДД будут проверять наличие полиса ОСГОП у водителей, и, вероятно, большинство водителей за пределами Москвы не смогут его предъявить. Это может привести к их уходу с рынка, что, по мнению Корнеева, вызовет дефицит водителей. В связи с этим ассоциация предлагает отложить введение новых правил.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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