ВСК застраховал несколько черноморских судов

0:52 Your browser does not support the audio element. Страхование

Краснодарский филиал Страхового Дома ВСК застраховал круизные суда компании "Черноморские круизы".

Фото: flickr.com by Nik Cyclist from Bangkok, Thailand, CC BY 2.0

Страховая защита действует в течение года. Все круизные суда компании обеспечены полисами страхования. Программа включает в себя защиту в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате эксплуатации судов. Общая страховая сумма по договору составляет более 2,5 миллиардов рублей.

ВСК получила право на страхование круизных судов компании "Черноморские круизы" в результате тендера, где также участвовали другие ведущие игроки страхового рынка.

Страховой Дом ВСК сотрудничает с компанией "Черноморские круизы" с 2019 года по нескольким видам страхования.

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