ВСК застраховал несколько черноморских судов

Краснодарский филиал Страхового Дома ВСК застраховал круизные суда компании "Черноморские круизы".
Страховая защита действует в течение года. Все круизные суда компании обеспечены полисами страхования. Программа включает в себя защиту в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате эксплуатации судов. Общая страховая сумма по договору составляет более 2,5 миллиардов рублей.
ВСК получила право на страхование круизных судов компании "Черноморские круизы" в результате тендера, где также участвовали другие ведущие игроки страхового рынка.
Страховой Дом ВСК сотрудничает с компанией "Черноморские круизы" с 2019 года по нескольким видам страхования.
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