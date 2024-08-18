"Ингосстрах" выявил главные опасности туристов из России

Эксперты "Ингосстраха" проанализировали обращения, которые поступали от клиентов по полисам страхования путешествующих.
Выяснилось, что чаще всего путешественники обращаются за помощью из-за пищевых отравлений и кишечных инфекций. Это неудивительно, ведь в летний период продукты питания могут портиться быстрее из-за высокой температуры и влажности.
Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно тщательно выбирать блюда и напитки, а также соблюдать гигиену: мыть руки, употреблять пищу только в проверенных местах, пить бутилированную воду и мыть овощи и фрукты.
Особенно осторожными стоит быть в странах с наибольшим количеством случаев пищевых отравлений среди туристов — Таиланде, Египте, Турции и России.
Также стоит помнить, что хронические заболевания ЖКТ могут обостриться из-за непривычных продуктов. Поэтому важно заранее подумать о страховании и оформить полис ВЗР для защиты от возможных проблем во время путешествия.
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