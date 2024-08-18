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"Ингосстрах" выявил главные опасности туристов из России

1:06
Страхование

Эксперты "Ингосстраха" проанализировали обращения, которые поступали от клиентов по полисам страхования путешествующих.

"Ингосстрах" выявил главные опасности туристов из России
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Выяснилось, что чаще всего путешественники обращаются за помощью из-за пищевых отравлений и кишечных инфекций. Это неудивительно, ведь в летний период продукты питания могут портиться быстрее из-за высокой температуры и влажности.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно тщательно выбирать блюда и напитки, а также соблюдать гигиену: мыть руки, употреблять пищу только в проверенных местах, пить бутилированную воду и мыть овощи и фрукты.

Особенно осторожными стоит быть в странах с наибольшим количеством случаев пищевых отравлений среди туристов — Таиланде, Египте, Турции и России.

Также стоит помнить, что хронические заболевания ЖКТ могут обостриться из-за непривычных продуктов. Поэтому важно заранее подумать о страховании и оформить полис ВЗР для защиты от возможных проблем во время путешествия.

 

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Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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