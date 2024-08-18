Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Старицком районе пенсионера развели лжестраховщики
ВСК застраховал несколько черноморских судов
Жилищный кризис в США становится важной темой президентских выборов
Daily Mail: быстрое насыщение после еды может указывать на рак яичников
"Ингосстрах" выявил главные опасности туристов из России
Что такое флюид для лица и кому он подходит?
The Sun: употребление пива снижает риск развития рака или болезни Альцгеймера
Как выбрать цвет ламината
Как приготовить баклажаны по-корейски

"Росгосстрах" установил, что россияне стали больше тратить на летний отдых

1:31
Страхование

Согласно данным исследований, Турция остаётся самым популярным направлением для отдыха у российских туристов. В этом году 55% россиян выбрали именно эту страну для проведения отпуска.

"Росгосстрах" установил, что россияне стали больше тратить на летний отдых
Фото: web.archive.org by karel291, CC BY 3.0

Высокий сезон-2024 уже начался, и многие туристы активно бронируют свои поездки. Интересно, что за год затраты отдыхающих на отдых выросли в среднем на 22%.

Второе место в рейтинге популярных направлений занимают курорты России, которые выбрали 14% туристов. Египет, который традиционно занимает третье место, также остаётся популярным направлением, привлекая 11% отдыхающих.

ОАЭ и Абхазия набрали по 5% в рейтинге. Стоимость отдыха в этих странах также увеличилась в среднем на 22%.

В Турции средний чек за тур вырос со 182 тысяч рублей до 226 тысяч рублей (+24%). В России — с 83 тысяч рублей до 101 тысячи рублей (+22%). В Египте затраты на отдых увеличились со 158 тысяч рублей до 197 тысяч рублей (+25%). В ОАЭ — со 144 тысяч рублей до 182 тысяч рублей (на 26%). В Абхазии — со 100 тысяч рублей до 114 тысяч рублей (на 14%).

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Яблочный пирог с крошкой: рецепт из детства
Тот самый бабушкин яблочный пирог: рассыпчатое песочное тесто и много сочной начинки
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
На выставке "Армия-2024" представили дрон с возможностью подвеса ФАБ-250 Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт
Капитал оценивается в 239 миллиардов долларов: назван богатейший на планете человек
Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом
Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом
Последние материалы
В Старицком районе пенсионера развели лжестраховщики
ВСК застраховал несколько черноморских судов
Жилищный кризис в США становится важной темой президентских выборов
Daily Mail: быстрое насыщение после еды может указывать на рак яичников
"Ингосстрах" выявил главные опасности туристов из России
Что такое флюид для лица и кому он подходит?
"Росгосстрах" установил, что россияне стали больше тратить на летний отдых
The Sun: употребление пива снижает риск развития рака или болезни Альцгеймера
Как выбрать цвет ламината
Как приготовить баклажаны по-корейски
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.