"Росгосстрах" установил, что россияне стали больше тратить на летний отдых

1:31 Your browser does not support the audio element. Страхование

Согласно данным исследований, Турция остаётся самым популярным направлением для отдыха у российских туристов. В этом году 55% россиян выбрали именно эту страну для проведения отпуска.

Фото: web.archive.org by karel291, CC BY 3.0

Высокий сезон-2024 уже начался, и многие туристы активно бронируют свои поездки. Интересно, что за год затраты отдыхающих на отдых выросли в среднем на 22%.

Второе место в рейтинге популярных направлений занимают курорты России, которые выбрали 14% туристов. Египет, который традиционно занимает третье место, также остаётся популярным направлением, привлекая 11% отдыхающих.

ОАЭ и Абхазия набрали по 5% в рейтинге. Стоимость отдыха в этих странах также увеличилась в среднем на 22%.

В Турции средний чек за тур вырос со 182 тысяч рублей до 226 тысяч рублей (+24%). В России — с 83 тысяч рублей до 101 тысячи рублей (+22%). В Египте затраты на отдых увеличились со 158 тысяч рублей до 197 тысяч рублей (+25%). В ОАЭ — со 144 тысяч рублей до 182 тысяч рублей (на 26%). В Абхазии — со 100 тысяч рублей до 114 тысяч рублей (на 14%).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.