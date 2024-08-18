"Росгосстрах" установил, что россияне стали больше тратить на летний отдых

Согласно данным исследований, Турция остаётся самым популярным направлением для отдыха у российских туристов. В этом году 55% россиян выбрали именно эту страну для проведения отпуска.
Высокий сезон-2024 уже начался, и многие туристы активно бронируют свои поездки. Интересно, что за год затраты отдыхающих на отдых выросли в среднем на 22%.
Второе место в рейтинге популярных направлений занимают курорты России, которые выбрали 14% туристов. Египет, который традиционно занимает третье место, также остаётся популярным направлением, привлекая 11% отдыхающих.
ОАЭ и Абхазия набрали по 5% в рейтинге. Стоимость отдыха в этих странах также увеличилась в среднем на 22%.
В Турции средний чек за тур вырос со 182 тысяч рублей до 226 тысяч рублей (+24%). В России — с 83 тысяч рублей до 101 тысячи рублей (+22%). В Египте затраты на отдых увеличились со 158 тысяч рублей до 197 тысяч рублей (+25%). В ОАЭ — со 144 тысяч рублей до 182 тысяч рублей (на 26%). В Абхазии — со 100 тысяч рублей до 114 тысяч рублей (на 14%).
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