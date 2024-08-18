Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Старицком районе пенсионера развели лжестраховщики
ВСК застраховал несколько черноморских судов
Жилищный кризис в США становится важной темой президентских выборов
Daily Mail: быстрое насыщение после еды может указывать на рак яичников
"Ингосстрах" выявил главные опасности туристов из России
Что такое флюид для лица и кому он подходит?
"Росгосстрах" установил, что россияне стали больше тратить на летний отдых
The Sun: употребление пива снижает риск развития рака или болезни Альцгеймера
Как выбрать цвет ламината

"РЕСО-Гарантия" выплатит страховки пострадавшим в зоне КТО на границе России

1:04
Страхование

Клиенты РЕСО-Гарантия, проживающие в зоне контртеррористической операции (КТО) в Курской области, могут получить страховые выплаты в упрощённом порядке.

"РЕСО-Гарантия" выплатит страховки пострадавшим в зоне КТО на границе России
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Компания РЕСО-Гарантия оптимизировала процесс выплат по страховым случаям, которые произошли в зоне КТО в Курской области. Каждое обращение рассматривается индивидуально, с учётом обстоятельств и жизненной ситуации клиента.

Для пострадавших предусмотрена возможность авансовых выплат. Если осмотр повреждённого имущества невозможен, первая часть страхового возмещения будет перечислена в кратчайшие сроки. Размер аванса будет рассчитан на основе экспертной оценки.

Практика авансовых выплат хорошо себя зарекомендовала во время весеннего наводнения в Оренбургской области. Компания стремится выполнить все свои обязательства перед клиентами в зоне КТО.

Обращения по полисам клиентов, проживающих в зоне КТО, находятся под особым контролем руководства компании.

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Яблочный пирог с крошкой: рецепт из детства
Тот самый бабушкин яблочный пирог: рассыпчатое песочное тесто и много сочной начинки
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
На выставке "Армия-2024" представили дрон с возможностью подвеса ФАБ-250 Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт
Капитал оценивается в 239 миллиардов долларов: назван богатейший на планете человек
Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом
Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом
Последние материалы
Чем подкормить баклажаны и перцы в сентябре? Выбираем правильные удобрения
Как быстро убрать отёки на лице утром?
Как получить страховую выплату при утрате документов в результате бедствия?
Почти как люди: роботизированное такси компании Waymo не даёт спать жителям Сан-Франциско
MedicalXpress: белок TMEM16F замедляет старение мозга
Какова специфика работы страхового агента?
Австралийские ученые выявили грибок, грозящий вызвать пандемию
Фетровая шляпа Индианы Джонса продана за 630 тысяч долларов на аукционе
Дефицит бюджета США достиг рекордных $6,6 триллионов
Врач Щипицина призвала россиян не игнорировать звон в ушах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.