"РЕСО-Гарантия" выплатит страховки пострадавшим в зоне КТО на границе России

1:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

Клиенты РЕСО-Гарантия, проживающие в зоне контртеррористической операции (КТО) в Курской области, могут получить страховые выплаты в упрощённом порядке.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Компания РЕСО-Гарантия оптимизировала процесс выплат по страховым случаям, которые произошли в зоне КТО в Курской области. Каждое обращение рассматривается индивидуально, с учётом обстоятельств и жизненной ситуации клиента.

Для пострадавших предусмотрена возможность авансовых выплат. Если осмотр повреждённого имущества невозможен, первая часть страхового возмещения будет перечислена в кратчайшие сроки. Размер аванса будет рассчитан на основе экспертной оценки.

Практика авансовых выплат хорошо себя зарекомендовала во время весеннего наводнения в Оренбургской области. Компания стремится выполнить все свои обязательства перед клиентами в зоне КТО.

Обращения по полисам клиентов, проживающих в зоне КТО, находятся под особым контролем руководства компании.

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