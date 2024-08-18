В Старицком районе пенсионера развели лжестраховщики

Пожилой мужчина из Верхневолжья стал жертвой мошенников, которые обманом вынудили его заплатить более 1 500 000 рублей за "замену" страхового полиса.
57-летний житель Старицкого района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Неизвестный человек представился сотрудником фонда социального страхования и сообщил о скором истечении срока действия страхового полиса.
Злоумышленник убедил пожилого человека обновить данные полиса, чтобы сохранить бесплатную медицинскую помощь. Также он получил код из сообщения и предупредил о получении кредита на своё имя. Преступник предложил оформить встречный заём для аннулирования заявки на кредит.
Потерпевший выполнил указания злоумышленника и перевёл 1 760 000 рублей на счета неизвестных людей. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество".
Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и проверять информацию, прежде чем совершать какие-либо действия.
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