В Старицком районе пенсионера развели лжестраховщики

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Пожилой мужчина из Верхневолжья стал жертвой мошенников, которые обманом вынудили его заплатить более 1 500 000 рублей за "замену" страхового полиса.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

57-летний житель Старицкого района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Неизвестный человек представился сотрудником фонда социального страхования и сообщил о скором истечении срока действия страхового полиса.

Злоумышленник убедил пожилого человека обновить данные полиса, чтобы сохранить бесплатную медицинскую помощь. Также он получил код из сообщения и предупредил о получении кредита на своё имя. Преступник предложил оформить встречный заём для аннулирования заявки на кредит.

Потерпевший выполнил указания злоумышленника и перевёл 1 760 000 рублей на счета неизвестных людей. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество".

Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и проверять информацию, прежде чем совершать какие-либо действия.

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