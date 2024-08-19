Что нужно знать перед отказом от страховки по кредиту: возврат средств и риски повышения ставки

Банки часто предлагают страхование при оформлении потребительских кредитов, что защищает как заёмщика, так и банк.
С 2018 года заемщики могут отказаться от страховки в течение периода охлаждения (14 дней, а для потребительских кредитов — 30 дней) и получить возврат средств за неиспользованный период. Однако отказ от страховки вне этого периода может повлечь изменение условий кредита, часто в худшую сторону, и возврат средств не гарантируется.
Решение об отказе от страховки следует принимать с учетом возможного увеличения процентной ставки, финансовой ситуации заёмщика и оставшегося срока кредита.
Переплата по кредиту — это общая сумма всех расходов, понесенных заемщиком в процессе погашения задолженности. В переплату не включается сумма основного долга, которую клиент получил на руки после оформления кредитного договора. Фактически вычисляется как разница между всеми платежами по кредиту и суммой к выдаче.
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