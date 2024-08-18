Как рассчитать стоимость страховки автомобиля самостоятельно?

0:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

Стоимость страховки автомобиля зависит от множества факторов, таких как возраст и стаж водителя, мощность двигателя, регион регистрации автомобиля, его стоимость и другие.

Для расчёта стоимости страховки можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на сайтах страховых компаний или обратиться к страховому агенту. Также вы можете рассчитать приблизительную стоимость страховки самостоятельно, используя следующую формулу:

Стоимость страховки = Базовый тариф * Коэффициент возраста и стажа * Коэффициент мощности двигателя * Коэффициент региона регистрации * Коэффициент бонус-малус

Базовый тариф устанавливается каждой страховой компанией индивидуально. Остальные коэффициенты могут варьироваться в зависимости от условий страхования. Для получения точной информации о стоимости страховки рекомендуется обратиться в выбранную вами страховую компанию.

Уточнения

Автострахование (также - моторное страхование) — вид страховой защиты, который призван защищать имущественные интересы застрахованных, связанные с затратами на восстановление транспортного средства после аварии, поломки или покупку нового автомобиля после угона или хищения, возмещением ущерба, нанесённого третьим лицам при эксплуатации автомобиля.

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