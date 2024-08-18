Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Валютный тренд на Украине: гривна падает, долларовые депозиты растут
Теперь точно под рукой: в КНР презентовали сверхтонкий планшет со встроенным ИИ
Ревматоидный артрит повышает риск развития онкологии лёгких почти на 50%
Датские фармацевты создали новый, эффективный препарат от ожирения
Актёр Роберт Де Ниро отпраздновал своё 81-летие прыжком с десятиметровой яхты
Lloyd: теневой флот представляет угрозу безопасности экологии
Злоупотребление шампанским при беременности грозит смертью плода — хирург
Выход Sumerian Six на PC намечен на начало сентября
Врач Гинзбург назвал продукты, которые снижают холестерин и риски инфаркта

Будет ли работающий самозанятый инвалид получать более высокую пенсию по достижении пенсионного возраста

1:03
Страхование

Работающий самозанятый инвалид может получать страховую пенсию по инвалидности и по достижении пенсионного возраста. Однако её размер зависит от стажа работы, суммы страховых взносов и количества заработанных пенсионных коэффициентов.

Будет ли работающий самозанятый инвалид получать более высокую пенсию по достижении пенсионного возраста
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Самозанятые граждане платят взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке. Если сумма взносов за предыдущий год составила минимум 36 723 рубля, этот период будет учтён в страховом стаже. При этом начисляются индивидуальные пенсионные коэффициенты. В 2023 году это 1,4 коэффициента за год.

Если у самозанятого инвалида недостаточно стажа или пенсионных коэффициентов для получения страховой пенсии, он может претендовать на социальную пенсию. Её назначают при достижении установленного возраста: 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. 

Уточнения

Самоза́нятость — трудовая деятельность работника, осуществляющего свою деятельность в сфере оказания услуг (или реализации товаров) физическим лицам или юридическим лицам в установленном законом порядке, которая связана с удовлетворением личностных и общественных потребностей при самостоятельной организации собственного рабочего места и приносящей заработок или трудовой доход (может носить непостоянный характер).

Инвали́дность (от лат. invalidus «немощный, слабый») — термин, объединяющий различные нарушения, ограничения активности и возможного участия в жизни общества.

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Яблочный пирог с крошкой: рецепт из детства
Тот самый бабушкин яблочный пирог: рассыпчатое песочное тесто и много сочной начинки
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт
На выставке "Армия-2024" представили дрон с возможностью подвеса ФАБ-250 Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом
Капитал оценивается в 239 миллиардов долларов: назван богатейший на планете человек
Капитал оценивается в 239 миллиардов долларов: назван богатейший на планете человек
Последние материалы
Валютный тренд на Украине: гривна падает, долларовые депозиты растут
Теперь точно под рукой: в КНР презентовали сверхтонкий планшет со встроенным ИИ
Ревматоидный артрит повышает риск развития онкологии лёгких почти на 50%
Будет ли работающий самозанятый инвалид получать более высокую пенсию по достижении пенсионного возраста
Датские фармацевты создали новый, эффективный препарат от ожирения
Актёр Роберт Де Ниро отпраздновал своё 81-летие прыжком с десятиметровой яхты
Lloyd: теневой флот представляет угрозу безопасности экологии
Злоупотребление шампанским при беременности грозит смертью плода — хирург
Выход Sumerian Six на PC намечен на начало сентября
Врач Гинзбург назвал продукты, которые снижают холестерин и риски инфаркта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.