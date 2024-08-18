Будет ли работающий самозанятый инвалид получать более высокую пенсию по достижении пенсионного возраста

1:03 Your browser does not support the audio element. Страхование

Работающий самозанятый инвалид может получать страховую пенсию по инвалидности и по достижении пенсионного возраста. Однако её размер зависит от стажа работы, суммы страховых взносов и количества заработанных пенсионных коэффициентов.

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Самозанятые граждане платят взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке. Если сумма взносов за предыдущий год составила минимум 36 723 рубля, этот период будет учтён в страховом стаже. При этом начисляются индивидуальные пенсионные коэффициенты. В 2023 году это 1,4 коэффициента за год.

Если у самозанятого инвалида недостаточно стажа или пенсионных коэффициентов для получения страховой пенсии, он может претендовать на социальную пенсию. Её назначают при достижении установленного возраста: 58 лет для женщин и 63 года для мужчин.

Уточнения

Самоза́нятость — трудовая деятельность работника, осуществляющего свою деятельность в сфере оказания услуг (или реализации товаров) физическим лицам или юридическим лицам в установленном законом порядке, которая связана с удовлетворением личностных и общественных потребностей при самостоятельной организации собственного рабочего места и приносящей заработок или трудовой доход (может носить непостоянный характер).

Инвали́дность (от лат. invalidus «немощный, слабый») — термин, объединяющий различные нарушения, ограничения активности и возможного участия в жизни общества.

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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