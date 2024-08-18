Существуют ли отличия в формировании страховой пенсии у многодетных матерей?

1:18 Your browser does not support the audio element. Страхование

Формирование страховой пенсии у многодетных матерей, часто выходивших в декрет, происходит на общих основаниях.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для получения страховой пенсии по старости необходимо достичь общеустановленного пенсионного возраста, иметь необходимый стаж и количество пенсионных коэффициентов. В 2023 году это 63 года для мужчин и 58 лет для женщин, стаж — не менее 14 лет, а также 25,8 коэффициента. Эти требования постепенно увеличиваются, пока к 2028 году не достигнут 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин; 15 лет стажа и 30 коэффициентов.

В страховой стаж включается период ухода за каждым ребёнком до достижения им полутора лет (но не более шести лет в общей сложности). За этот период начисляются индивидуальные пенсионные коэффициенты:

1,8 ИПК – за первого ребёнка;

3,6 ИПК – за второго ребёнка;

5,4 ИПК – за третьего и четвёртого ребёнка.

В настоящее время разрабатываются проекты увеличения страховых пенсий многодетных матерей.

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