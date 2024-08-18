Как формируется страховая пенсия у работников силовых структур?

1:31 Your browser does not support the audio element. Страхование

Формирование страховой пенсии у работников силовых структур происходит на общих основаниях, но с некоторыми особенностями.

Для получения страховой пенсии по старости необходимо достичь общеустановленного пенсионного возраста, иметь необходимый стаж и количество пенсионных коэффициентов. В 2023 году это 63 года для мужчин и 58 лет для женщин, стаж — не менее 14 лет, а также 25,8 коэффициента. Эти требования постепенно увеличиваются, пока к 2028 году не достигнут 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин; 15 лет стажа и 30 коэффициентов.

Работники силовых структур могут получать пенсию за выслугу лет или по инвалидности от своего ведомства, при этом продолжая формировать страховую пенсию в рамках обязательного пенсионного страхования. Для этого им нужно быть официально трудоустроенными и иметь работодатель должен платить за них страховые взносы в Социальный фонд России (СФР).

В случае если работник силового ведомства формирует только военную пенсию, он может обратиться за назначением обычной страховой пенсии при выполнении вышеназванных условий. Также он может выбрать получение обычной пенсии с учётом фиксированной выплаты, если его служба в силовом ведомстве не даёт право на эту выплату.

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