С какого возраста можно заключать договора страхования?

В России возраст, с которого можно заключать договор страхования, зависит от типа договора и вида страхования.
Например, договор обязательного медицинского страхования (ОМС) заключается в отношении каждого гражданина, имеющего право на медицинскую помощь, вне зависимости от возраста.
Что касается договоров добровольного страхования, то обычно их можно заключить по достижении 18 лет. Однако есть исключения: некоторые виды договоров, например, страхование жизни или страхование от несчастного случая, могут быть заключены с несовершеннолетними. Условия заключения таких договоров зависят от страховой компании.
Для получения точной информации о возможности заключения договора страхования необходимо обратиться к страховому агенту или в выбранную вами страховую компанию.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Простой и вкусный рецепт яблочного пирога. Песочное тесто получается нежным и рассыпчатым, а яблочно-карамельная начинка буквально тает во рту. Рекомендуем использовать для выпечки яблоки двух-трёх сортов, чтобы вкусовая палитра пирога была богаче и выразительнее.