С какого возраста можно заключать договора страхования?

0:53 Your browser does not support the audio element. Страхование

В России возраст, с которого можно заключать договор страхования, зависит от типа договора и вида страхования.

Фото: ГБУ Республики Крым "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" is licensed under public domain

Например, договор обязательного медицинского страхования (ОМС) заключается в отношении каждого гражданина, имеющего право на медицинскую помощь, вне зависимости от возраста.

Что касается договоров добровольного страхования, то обычно их можно заключить по достижении 18 лет. Однако есть исключения: некоторые виды договоров, например, страхование жизни или страхование от несчастного случая, могут быть заключены с несовершеннолетними. Условия заключения таких договоров зависят от страховой компании.

Для получения точной информации о возможности заключения договора страхования необходимо обратиться к страховому агенту или в выбранную вами страховую компанию.

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