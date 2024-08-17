Стали известны новые расценки по ипотечному страхованию

0:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

Исследование основано на статистике по ипотечному страхованию, опубликованной на сайте Банки. ру. В России наблюдается повышенный спрос на ипотеку, что привело к росту интереса к ипотечному страхованию.

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Имущественное страхование является обязательным для ипотеки, а другие виды страхования желательны для снижения ставки по кредиту и экономии на переплате.

В первом полугодии 2024 г. 54% страхователей составляли мужчины. Средний возраст ипотечных заёмщиков — 37 лет.

Средний остаток по ипотечному кредиту увеличился с 3,1 млн рублей до 3,5 млн рублей. Средняя стоимость полиса ипотечного страхования снизилась с 7,2 тыс. рублей до 6,8 тыс. рублей.

Уточнения

Ипотечное страхование (англ. mortgage insurance) — это страхование риска убытков у кредиторов, которые могут возникнуть в случае дефолтов ипотечных заёмщиков и последующей реализации заложенного имущества (недостаток средств от реализации заложенного имущества и невозможность довзыскать с заёмщика остаток средств). Теория и практика реструктуризации ипотечных кредитов в России. Анализ деятельности ОАО «АРИЖК» в 2009—2011 гг. / Под ред. А. А. Цыганова, А. Д. Языкова. — Москва: «МАКСС Групп», 2012. — 344 с. — ISBN 978-5-000000-00-0

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.

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