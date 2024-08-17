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Выплаты по ОСАГО могут увеличить до 50 млн рублей

0:59
Страхование

В России необходимо увеличить размер выплат по ОСАГО для автовладельцев до 50 миллионов рублей. При этом государство должно покрывать большую часть этих выплат.

Выплаты по ОСАГО могут увеличить до 50 млн рублей
Фото: mecum.com

Пострадавшим в ДТП следует выплачивать около 50 миллионов рублей, из которых 80% будет компенсировано государством. В противном случае нагрузка на страховые компании станет слишком большой, и они начнут искать способы экономии.

Автоэксперт предложил предоставлять бесплатные полисы ОСАГО участникам специальной военной операции, ветеранам войны и труда, а также многодетным родителям.

Председатель "Движения автомобилистов России" также поддержал необходимость увеличения страховых выплат.

За первое полугодие 2024 года количество аварий с ущербом более 400 тысяч рублей составило 3,3% от общего числа дорожных инцидентов.

 

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности

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Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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