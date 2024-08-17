Выплаты по ОСАГО могут увеличить до 50 млн рублей

0:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

В России необходимо увеличить размер выплат по ОСАГО для автовладельцев до 50 миллионов рублей. При этом государство должно покрывать большую часть этих выплат.

Фото: mecum.com

Пострадавшим в ДТП следует выплачивать около 50 миллионов рублей, из которых 80% будет компенсировано государством. В противном случае нагрузка на страховые компании станет слишком большой, и они начнут искать способы экономии.

Автоэксперт предложил предоставлять бесплатные полисы ОСАГО участникам специальной военной операции, ветеранам войны и труда, а также многодетным родителям.

Председатель "Движения автомобилистов России" также поддержал необходимость увеличения страховых выплат.

За первое полугодие 2024 года количество аварий с ущербом более 400 тысяч рублей составило 3,3% от общего числа дорожных инцидентов.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности

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