"РСХБ-Страхование" выплатило 37 млн после вспышки бруцеллёза в Ставрополье

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"РСХБ-Страхование" выплатило 37 млн рублей из-за вспышки бруцеллёза

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

АО СК "РСХБ-Страхование" выплатило 37,3 миллиона рублей после того, как на ферме в Ставропольском крае была зафиксирована вспышка бруцеллёза. Это заболевание передаётся от животных к человеку и может поражать различные органы.

Сельскохозяйственные животные были застрахованы при поддержке государства. После того как в пробах крови животных был обнаружен бруцеллёз, на ферме ввели карантин. Заболевание также было подтверждено у других животных.

Предприятие приняло решение отправить на убой всех заражённых животных, которые были признаны таковыми согласно договору страхования. АО СК "РСХБ-Страхование" признало этот случай страховым и выплатило возмещение в соответствии с условиями договора.

Уточнения

Бруцеллёз (лат. brucellosis) — зоонозная инфекция, передающаяся от больных животных человеку, которая характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека. == Литература == Справочник по инфекционным болезням, проф. Л. А. Тришкова, доц. С. А. Богатырёва Справочник по дифференциальной диагностике инфекционных болезней. Под редакцией профессора А. Ф. Фролова, профессора Б. Л. Угрюмова, д-ра мед. наук Е. К. Тринус. Киев Козлов М. П. Эпидемиология бруцеллёза в Предкавказье: автореф. дис. канд. мед. наук. — М., 1962. — 23 с.

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