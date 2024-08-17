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"ВСК Линия Жизни" передаст часть договоров "Ренессанс Жизни"

1:07
Страхование

Группа "Ренессанс страхование" планирует завершить сделку по покупке компании "Райффайзен Лайф", портфель которой составляет 20 миллиардов рублей. После этого инвестиционный портфель группы увеличится на 32 миллиарда рублей.

"ВСК Линия Жизни" передаст часть договоров "Ренессанс Жизни"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"ВСК-Линия жизни" предлагает лучшие продукты, включая решения от НПФ "Ренессанс накопления". Сделка станет дополнительным стимулом для развития экосистемы благосостояния.

Страховой Дом ВСК регулярно входит в пятёрку лучших компаний в сегменте non-life и занимает четвёртое место в рейтинге крупнейших страховщиков. В конце 2023 года ВСК представила новую стратегию развития на ближайшие три года. В рамках этой стратегии компания фокусируется на четырёх ключевых направлениях для розничных и корпоративных клиентов.

В результате ВСК планирует сосредоточиться на развитии в сегменте non-life и передать портфель по страхованию жизни компании "Ренессанс Жизнь".

 

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Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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