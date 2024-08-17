Страховые агенты "Югории" стали успешнее

1:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Компания "Югория" увеличила количество агентов, получивших бонус за второй квартал 2024 года, на 20%.

Фото: freepik.com by kues1, PDM

Во втором квартале 2024 года компания выплатила вознаграждение 1023 агентам в размере 31,9 млн рублей. Это на 20% больше, чем в первом квартале текущего года.

Максимальная сумма вознаграждения составила более 300 тысяч рублей, а средняя выплата — 42 тысячи рублей.

Наибольшее количество агентов, получивших вознаграждение, работают в Екатеринбургском, Казанском, Тюменском и Сургутском филиалах компании.

В 2024 году компания "Югория" предлагает агентам новые возможности для получения бонусного вознаграждения. Обновлённая система вознаграждения учитывает выполнение базовых требований по валовым сборам, уровень пролонгации и маржинальности портфеля, а также статус отчётной документации.

Компания продолжает совершенствовать мотивационные программы для агентов и повышать качество обслуживания клиентов.

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