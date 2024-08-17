Страховые агенты "Югории" стали успешнее

Компания "Югория" увеличила количество агентов, получивших бонус за второй квартал 2024 года, на 20%.
Во втором квартале 2024 года компания выплатила вознаграждение 1023 агентам в размере 31,9 млн рублей. Это на 20% больше, чем в первом квартале текущего года.
Максимальная сумма вознаграждения составила более 300 тысяч рублей, а средняя выплата — 42 тысячи рублей.
Наибольшее количество агентов, получивших вознаграждение, работают в Екатеринбургском, Казанском, Тюменском и Сургутском филиалах компании.
В 2024 году компания "Югория" предлагает агентам новые возможности для получения бонусного вознаграждения. Обновлённая система вознаграждения учитывает выполнение базовых требований по валовым сборам, уровень пролонгации и маржинальности портфеля, а также статус отчётной документации.
Компания продолжает совершенствовать мотивационные программы для агентов и повышать качество обслуживания клиентов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.