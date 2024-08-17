В Великобритании компании обновляют страховки в связи с беспорядками

Британские компании советуют проверить, актуальны ли их страховки на случай беспорядков, которые происходят в стране.
Хотя беспорядки в Великобритании случаются нечасто, количество страховых случаев, связанных с ними, растёт. Претензии обычно касаются поджогов, бессмысленного ущерба, краж и намеренного повреждения имущества. Ущерб от таких событий составляет примерно 10-15% от всех страховых случаев, зафиксированных в 2011 году.
Ситуация нестабильна, и размер ущерба может измениться. Претензии, связанные с беспорядками, отличаются от обычных имущественных претензий и регулируются специальным законодательством.
Для оценки ущерба и ускорения процесса урегулирования споров можно использовать современные технологии, такие как видеоматериалы из социальных сетей. Важно иметь адекватную страховку, которая покроет возможные потери и поможет быстро восстановиться после беспорядков.
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