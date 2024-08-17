ДТП с арендованным электросамокатом: кто заплатит страховку?

В случае ДТП с арендованным электросамокатом, ответственность за выплату компенсации пострадавшей стороне может зависеть от условий договора аренды и правил использования сервиса по аренде.
В договоре аренды могут быть прописаны условия страхования ответственности за ущерб, причинённый третьим лицам в результате ДТП. Если такие условия есть, то ответственность за компенсацию ущерба может лежать на компании, предоставляющей услуги аренды.
Однако если в договоре не указаны условия страхования или они недостаточно ясны, то вопрос о том, кто будет нести ответственность за возмещение ущерба, может решаться в судебном порядке.
Рекомендуется обратиться к условиям договора аренды электросамоката для получения более точной информации о страховании и ответственности сторон. Также можно проконсультироваться с юристом, специализирующимся на вопросах аренды и страхования.
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