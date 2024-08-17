Фридман судится с Люксембургом в Гонконгском суде

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Михаил Фридман, основатель "Альфа-групп", куда входит и "Альфа-Страхование", подал иск в арбитраж Гонконга против Люксембурга. Сумма иска составляет 16 миллиардов долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0

Бизнесмен инициировал этот спор из-за заморозки своих активов в различных странах через люксембургские холдинговые компании. Он инвестировал через эти компании в такие известные компании, как Альфа-банк, X5 Group, Veon и Turkcell.

Группа адвокатов Фридмана обратилась к властям Люксембурга с предложением начать переговоры о компенсации за замороженные активы. Фридман требует от Люксембурга возмещения убытков в размере 15,8 миллиарда долларов или 1,4 триллиона рублей.

Адвокаты Фридмана утверждают, что санкции ЕС в отношении него нарушают международное право и являются "серьезной несправедливостью". Бизнесмен также требует возмещения морального ущерба, размер которого будет определен позднее.

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