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Перестраховщики не успевают модернизировать правила андеррайтинга

2:03
Страхование

Перестраховщики обязаны поддерживать дисциплину в андеррайтинге, чтобы минимизировать убытки от страхования природных катастроф.

Перестраховщики не успевают модернизировать правила андеррайтинга
Фото: commons.wikimedia.org by Джастин Хобсон, CC BY-SA 3.0

В прошлом году четвёртый год подряд глобальные застрахованные убытки от стихийных бедствий превысили 100 миллиардов долларов. Перестраховщикам удалось избежать значительных последствий благодаря своему стратегическому позиционированию.

В 2023 и первой половине 2024 года застрахованные убытки от вторичных опасностей достигли небывалых уровней. Первичные страховщики понесли большую часть убытков, в то время как перестраховщики оказались в относительно безопасном положении.

Убытки от стихийных бедствий в 2023 году не достигли пороговых значений для инициирования полисов перестрахования. Перестраховщики ужесточили условия и отказались от частотных событий и совокупных структур.

Глобальные перестраховщики смогли достичь стабильных общих показателей в 2023 году и первой половине 2024 года. За последние 18 месяцев агентство S&P не предприняло негативных рейтинговых действий в отношении перестраховщиков из-за убытков от стихийных бедствий.

Андеррайтинг в страховании — это процесс оценки рисков, связанных с предоставлением страховой защиты. Он включает в себя анализ информации о потенциальном клиенте, объекте страхования и условиях договора для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков. На основе этого анализа андеррайтер принимает решение о принятии риска на страхование, его отклонении или применении повышающих коэффициентов при расчёте страховой премии.

Основная цель андеррайтинга — обеспечить финансовую устойчивость страховой компании и защитить её от чрезмерных убытков.

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Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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