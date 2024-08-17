Если есть права в электронном виде, то в бумажном виде их предъявлять будет не обязательно

0:44 Your browser does not support the audio element. Страхование

В России рассматривают возможность отмены штрафа за забытые дома водительские права.

Фото: Pravda.Ru by Даниил Полоников

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил не наказывать за отсутствие бумажных прав, если у водителя есть электронные.

Сотрудники ГИБДД смогут проверить наличие водительских прав дистанционно через ГИС.

Законопроект также исключает административную ответственность за отсутствие регистрационных документов на автомобиль, если у водителя есть доступ к электронным правам на "Госуслугах авто".

Однако, если у водителя нет доступа к интернету для проверки электронных прав, то административная ответственность за езду без бумажных документов может сохраниться.

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