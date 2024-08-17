В России рассматривают возможность отмены штрафа за забытые дома водительские права.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил не наказывать за отсутствие бумажных прав, если у водителя есть электронные.
Сотрудники ГИБДД смогут проверить наличие водительских прав дистанционно через ГИС.
Законопроект также исключает административную ответственность за отсутствие регистрационных документов на автомобиль, если у водителя есть доступ к электронным правам на "Госуслугах авто".
Однако, если у водителя нет доступа к интернету для проверки электронных прав, то административная ответственность за езду без бумажных документов может сохраниться.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.