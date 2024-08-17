Эксперты "Роскачества" рассказали, как легально сэкономить на ОСАГО

1:21 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Роскачестве рассказали, как можно сэкономить на оформлении ОСАГО.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Стоимость полиса рассчитывается индивидуально для каждого водителя. Однако, несмотря на то, что тарифы на обязательную страховку регламентированы государством, существуют способы снизить расходы.

Скидка за безаварийную езду — один из наиболее эффективных способов сэкономить на ОСАГО. Также существуют различные повышающие коэффициенты, которые могут увеличить стоимость полиса.

Чтобы получить наиболее выгодное предложение, рекомендуется использовать агрегаторы ОСАГО для сравнения тарифов и поиска скидок.

Кроме того, стоимость страховки зависит от срока её действия, стажа вождения, мощности автомобиля и соблюдения правил дорожного движения. Например, страховка с ограничениями будет стоить почти в два раза дешевле, чем неограниченная или «открытая».

При оформлении полиса стоит указать конкретный период, когда будет использоваться машина, чтобы получить скидку примерно на 20%.

Коэффициент «бонус-малус», который учитывает безаварийную езду, используется всеми страховыми компаниями. За каждый год без аварий водителю делают скидку по ОСАГО примерно на 5%.

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