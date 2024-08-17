Наибольшую опасность российским грузам представляют турецкие перевозчики

1:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

Наибольшее количество происшествий с российскими грузами произошло в Турции, Иране и Тунисе.

Фото: commons.wikimedia.org by Peruanec, CC BY-SA 3.0

* В период с января по июль 55,7% всех инцидентов с российскими грузами было зафиксировано в Турции.

* Второе место по количеству происшествий занимает Иран (9,4%).

* На третьем месте — Тунис (7,8%).

* Четвёртое место занимает Китай (7%).

* Замыкает пятёрку лидеров Египет с долей 3,3%.

Чаще всего компании обращаются к страховым компаниям в случае повреждения, утраты или кражи грузов.

За последние два года риск повреждения и утраты отправлений увеличился из-за того, что количество этапов в цепи поставок стало больше.

Среднее количество страховых случаев с российскими грузами при международных перевозках не изменилось. Однако сумма страховых выплат выросла на 7% по сравнению с прошлым годом.

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