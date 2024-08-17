Наибольшую опасность российским грузам представляют турецкие перевозчики

Наибольшее количество происшествий с российскими грузами произошло в Турции, Иране и Тунисе.
* В период с января по июль 55,7% всех инцидентов с российскими грузами было зафиксировано в Турции.
* Второе место по количеству происшествий занимает Иран (9,4%).
* На третьем месте — Тунис (7,8%).
* Четвёртое место занимает Китай (7%).
* Замыкает пятёрку лидеров Египет с долей 3,3%.
Чаще всего компании обращаются к страховым компаниям в случае повреждения, утраты или кражи грузов.
За последние два года риск повреждения и утраты отправлений увеличился из-за того, что количество этапов в цепи поставок стало больше.
Среднее количество страховых случаев с российскими грузами при международных перевозках не изменилось. Однако сумма страховых выплат выросла на 7% по сравнению с прошлым годом.
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