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Наибольшую опасность российским грузам представляют турецкие перевозчики

1:04
Страхование

Наибольшее количество происшествий с российскими грузами произошло в Турции, Иране и Тунисе.

Наибольшую опасность российским грузам представляют турецкие перевозчики
Фото: commons.wikimedia.org by Peruanec, CC BY-SA 3.0

* В период с января по июль 55,7% всех инцидентов с российскими грузами было зафиксировано в Турции.

* Второе место по количеству происшествий занимает Иран (9,4%).

* На третьем месте — Тунис (7,8%).

* Четвёртое место занимает Китай (7%).

* Замыкает пятёрку лидеров Египет с долей 3,3%.

Чаще всего компании обращаются к страховым компаниям в случае повреждения, утраты или кражи грузов.

За последние два года риск повреждения и утраты отправлений увеличился из-за того, что количество этапов в цепи поставок стало больше.

Среднее количество страховых случаев с российскими грузами при международных перевозках не изменилось. Однако сумма страховых выплат выросла на 7% по сравнению с прошлым годом.

 

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Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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