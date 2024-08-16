Пострадавшим от банкротства туроператора FTI выплатят компенсации

0:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

Немецкий фонд страхования путешествий (DRSF) начинает выплаты туристам, пострадавшим от банкротства туроператора FTI. Это один из крупнейших случаев возмещения расходов потребителям в истории Германии. Объём компенсаций составляет сотни миллионов долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Команда Vivos, CC BY-SA 4.0

Компенсации предназначены для более чем 250 тысяч отменённых туров и 60 тысяч туристов, которые уже находятся в процессе отдыха. Туристы должны заполнить специальные формы онлайн, чтобы получить компенсацию.

Процесс заполнения форм оказался сложным, и некоторые туристы могут столкнуться с трудностями. TUI Group отмечает рост показателей доходности после ухода FTI Touristik с рынка.

В летнем сезоне 2024 года количество бронирований в целом по группе TUI выросло на 6%, а цены увеличились на 3% по сравнению с прошлым годом.

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