Пострадавшим от банкротства туроператора FTI выплатят компенсации

Немецкий фонд страхования путешествий (DRSF) начинает выплаты туристам, пострадавшим от банкротства туроператора FTI. Это один из крупнейших случаев возмещения расходов потребителям в истории Германии. Объём компенсаций составляет сотни миллионов долларов.
Компенсации предназначены для более чем 250 тысяч отменённых туров и 60 тысяч туристов, которые уже находятся в процессе отдыха. Туристы должны заполнить специальные формы онлайн, чтобы получить компенсацию.
Процесс заполнения форм оказался сложным, и некоторые туристы могут столкнуться с трудностями. TUI Group отмечает рост показателей доходности после ухода FTI Touristik с рынка.
В летнем сезоне 2024 года количество бронирований в целом по группе TUI выросло на 6%, а цены увеличились на 3% по сравнению с прошлым годом.
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