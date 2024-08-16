СК "Капитал Лайф" увеличила сборы на 22% в 2024 году

В первом полугодии 2024 года страховая компания "Капитал Life" значительно увеличила свои сборы — на 22% до 12 миллиардов рублей.
Общие сборы компании выросли благодаря увеличению продаж накопительного страхования жизни (НСЖ). По этому виду страхования компания собрала 7,9 миллиарда рублей, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На сегодняшний день "Капитал Life" обслуживает клиентов по 626 тысячам договоров НСЖ, что составляет около 21% от всех договоров накопительного страхования жизни в стране.
Доля сборов НСЖ в общем портфеле компании по страхованию жизни составила 84%.
Также компания увеличила сборы по медицинскому страхованию на 31% до 1,4 миллиарда рублей.
Большинство договоров страхования жизни в портфеле "Капитал Life" заключаются на срок более 3 лет — 87%, а на срок 5 и более лет — более 70%.
Компания урегулировала 481 тысячу страховых случаев по договорам страхования жизни и здоровья, что является самым большим показателем среди страховщиков жизни в России.
Численность агентской сети "Капитал Life" составляет 7,5 тысяч человек — это крупнейшая агентская сеть на рынке страхования жизни в России.
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