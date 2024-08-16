Полиция расследует дело о мошеннике, представлявшемся страховщиком в Тихорецке

В полицию Выселковского района обратились двое местных жителей с заявлением о мошенничестве.
Мужчина, который предлагал им купить подушки и одеяла, убедил их застраховать жизнь и здоровье. Потерпевшие оформили кредиты, чтобы оплатить полисы, но злоумышленник не выполнил свои обязательства.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тихорецкому району установили, что к этим преступлениям причастен 34-летний мужчина. Также выяснилось, что он был замешан в краже денег со счёта другого потерпевшего через его кредитную карту.
Было возбуждено уголовное дело по статьям «кража» и «мошенничество». Максимальное наказание по этим статьям — до 6 лет лишения свободы.
Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, чтобы выявить другие факты противоправной деятельности подозреваемого.
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