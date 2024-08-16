Полиция расследует дело о мошеннике, представлявшемся страховщиком в Тихорецке

0:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

В полицию Выселковского района обратились двое местных жителей с заявлением о мошенничестве.

Фото: flickr. com by Nick, CC BY 2.0

Мужчина, который предлагал им купить подушки и одеяла, убедил их застраховать жизнь и здоровье. Потерпевшие оформили кредиты, чтобы оплатить полисы, но злоумышленник не выполнил свои обязательства.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тихорецкому району установили, что к этим преступлениям причастен 34-летний мужчина. Также выяснилось, что он был замешан в краже денег со счёта другого потерпевшего через его кредитную карту.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «кража» и «мошенничество». Максимальное наказание по этим статьям — до 6 лет лишения свободы.

Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, чтобы выявить другие факты противоправной деятельности подозреваемого.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.