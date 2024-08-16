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"Росгосстрах" не доплатил сотруднице 7 млн рублей

Страхование

Бывшая сотрудница "Росгосстраха" не смогла получить 7 миллионов рублей индексации зарплаты.

"Росгосстрах" не доплатил сотруднице 7 млн рублей
Фото: web.archive.org by karel291, CC BY 3.0

Сотрудница страховой компании требовала выплаты в размере 7 миллионов рублей в качестве индексации заработной платы. Суды сначала удовлетворили её иск, но затем отказали в выплате из-за пропуска срока исковой давности, который составляет один год.

Это не первый случай, когда бывшие сотрудники страховых компаний обращаются в суд с требованием об индексации зарплаты.

Бывшая сотрудница "Росгосстраха" также пыталась взыскать задолженность по индексации зарплаты и компенсацию морального вреда. Однако суд первой инстанции частично удовлетворил её иск, а кассационный суд полностью отказал в удовлетворении исковых требований. Причиной отказа стал пропуск годичного срока исковой давности, установленного статьёй 392 Трудового кодекса Российской Федерации.

"Росгосстрах" подтвердил, что основным аргументом в пользу отказа в выплате стало нарушение экс-сотрудником установленного срока для подачи иска.

 

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Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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