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Александр Беглов разрешил использовать материнский капитал в Петербурге для оплаты добровольного медицинского страхования ребёнка

0:47
Страхование

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о региональном материнском капитале. Теперь средства маткапитала можно использовать для оплаты страховых взносов на добровольное медицинское страхование ребёнка или для получения платных медицинских услуг.

Александр Беглов разрешил использовать материнский капитал в Петербурге для оплаты добровольного медицинского страхования ребёнка
Фото: commons.wikimedia.org by Ninara, CC BY 2.0

Важно, что медицинские услуги должны оказывать только те организации, которые имеют право на осуществление медицинской деятельности в России.

Также определён порядок направления средств регионального материнского капитала на получение профессионального образования и дополнительного образования для жителей Петербурга.

Кроме того, президент Владимир Путин подписал закон о выплатах по остаткам материнского капитала в виде единовременной выплаты.

 

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Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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