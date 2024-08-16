Александр Беглов разрешил использовать материнский капитал в Петербурге для оплаты добровольного медицинского страхования ребёнка

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о региональном материнском капитале. Теперь средства маткапитала можно использовать для оплаты страховых взносов на добровольное медицинское страхование ребёнка или для получения платных медицинских услуг.
Важно, что медицинские услуги должны оказывать только те организации, которые имеют право на осуществление медицинской деятельности в России.
Также определён порядок направления средств регионального материнского капитала на получение профессионального образования и дополнительного образования для жителей Петербурга.
Кроме того, президент Владимир Путин подписал закон о выплатах по остаткам материнского капитала в виде единовременной выплаты.
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