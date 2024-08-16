В Ростовской области страховые выплаты покрывают 1 млн. га посевов

1:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Ростовской области из-за погодных аномалий пострадало около миллиона гектаров посевов.

Фото: commons.wikimedia.org by Maasaak, CC BY-SA 4.0

Ущерб от погодных явлений в Ростовской области в 2024 году оценивается в пять миллиардов рублей. Повреждено или уничтожено около миллиона гектаров посевов, что составляет 1300 хозяйств и КФХ.

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут получила ходатайство о введении режима чрезвычайной ситуации и компенсации ущерба.

Майские заморозки в десяти регионах России, включая Ростовскую область, были признаны чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Однако регионы не получили компенсации из федерального бюджета.

Компенсация убытков возможна только для сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договоры на страхование сельскохозяйственных культур. В Ростовской области под урожай 2024 года было застраховано около 20% площадей зерновых, зернобобовых и технических культур.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.